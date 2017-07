FOTO: KAA Gent stelt nieuwe oefencomplex voor

Hoewel hij zelf niet vond dat KAA Gent een nieuw oefencomplex nodig had, heeft trainer Hein Vanhaezebrouck er wel zijn hart en ziel ingestoken. Het waren zijn plannen die uiteindelijk leiden tot wat donderdagmiddag,na amper zeven maanden bouwen, in de Eikstraat in Oostakker werd voorgesteld aan de pers. “Alleen de technische ruimtes was ik vergeten”, zei Vanhaezebrouck lachend.



Het witte gebouw, met hier en daar een blauw accent, ligt pal in het midden van de voetbal- en trainingsvelden. De moderne fitnesszaal op de eerste verdieping is voorzien van grote ramen. “Zo zien revaliderende spelers wat er buiten gebeurt en zie ik wat ze binnen allemaal uitspoken. Bijvoorbeeld als ze op hun gsm zitten te tokkelen in plaats van te fietsen”, zegt Vanhaezebrouck, die persoonlijk een rondleiding gaf.



Elke speler heeft zijn eigen slaapkamer die hij naar believen mag inrichten en op de gelijkvloerse verdieping bevinden zich de kleedkamers, het washok en de schoenenkamer (Vanhaezebrouck wil geen vuile schoenen meer in de kleedkamer). En de zwembaden, sauna, hamam en jacuzzi natuurlijk.



De rondleiding gaf een uniek inkijk, want heel vaak zullen pers en zeker supporters niet welkom zijn op het complex. Om zeker geen pottenkijkers te hebben, liet Vanhaezebrouck een grote zwarte muur rond het terrein bouwen. Er is ook geen kantine of tribune voor supporters. "We liggen in een woonwijk en mogen geen overlast veroorzaken. We trainden in het verleden ook al achter gesloten deuren", legt de trainer uit.



Naar Merelbeke...



KAA Gent voorzitter Ivan De Witte benadrukte donderdag nog eens hoe blij hij is dat het complex op Gents grondgebied staat. “Het zag er lang naar uit dat we in Merelbeke zouden landen, maar daar had ik niet zo’n goed gevoel bij. Mede dankzij de stad, die ons ook liever niet zag vertrekken, hebben we dit terrein in het noorden van Gent gevonden.”



Het oefencomplex ligt net naast de terreinen van Racing Gent-Zeehaven, een club waar KAA Gent op het vlak van infrastructuur nauw mee samenwerkt. Zo spelen de de beloften van KAA Gent op het eerste terrein van Racing Gent. De Witte uitte gisteren de hoop om op termijn ook op sportief vlak nauwer samen te werken.