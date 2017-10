't Dreupelkot veroordeeld voor schenken van jenever aan minderjarigen

Gent - De bekende Gentse jeneverbar ‘t Dreupelkot is dinsdag veroordeeld tot een boete van 15.000 euro, waarvan de helft met uitstel, omdat een personeelslid jenever schonk aan minderjarigen.

Het was tijdens de Gentse Feesten van vorig jaar dat ‘t Dreupelkot bezoek kreeg van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Controleurs stelden vast dat het personeel jenever schonk aan minderjarigen van 16 en 17 jaar. De jongeren verklaarden aan het FAVV dat er geen enkele keer naar hun leeftijd werd gevraagd.



De inbreuken noopten de rechtbank er dinsdag toe uitbater Paul 'Pol' Rysenaer en twee vennootschappen samen te veroordelen tot een boete van 15.000 euro, waarvan de helft met uitstel. “In 2014 en 2015 werd ook al vastgesteld dat jenever werd geschonken aan minderjarigen”, zegt de rechter. “Dit gedrag is een gevaar voor de volksgezondheid en valse concurrentie voor zaken die wel de regels naleven.”



Pol heeft de inbreuken nooit ontkent, maar altijd enig realisme gepredikt: “Het was een van de drukste avonden van de Gentse Feesten en bij meisjes van vandaag is het niet altijd even duidelijk hoe oud ze zijn. Sommigen zijn 14 jaar en zien er 20 uit en omgekeerd.” De uitbater van ‘t Dreupelkot heeft twee weken tijd om beroep aan te tekenen tegen het vonnis.