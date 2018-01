Zwaar verwaarloosde hond nipt van de dood gered

Gent / Melle - Dierenasiel Animal Trust uit Melle heeft maandag in Sint-Lievens-Houtem een gruwelijke ontdekking gedaan. In een kooi onder een afdak vonden ze een compleet verwaarloosde Franse buldog. “Dit is het ergste geval dat ik ook gezien heb”, zegt Eline Ghekiere van Animal Trust.

Zwaar uitgemergeld, ingegroeide nagels en huidproblemen. De toestand waarin de negenjarige Franse buldog Mona werd aangetroffen is ronduit schrijnend. Animal Trust haalde de hond op bij mensen in Sint-Lievens-Houtem. Die beweerden de hond maanden geleden van vrienden gekregen te hebben. Van die vrienden hoorden ze niets meer, maar dat was blijkbaar geen reden om voor de hond te zorgen.



De kooi waarin de hond zat, stond onder een afdak maar was goed verstopt, onder meer voor de buren. Werkelijk het enige positieve was dat er een deken in de bench lag. “Ik heb Mona meteen meegenomen en ben rechtstreeks naar de dierenarts gereden. Die heeft haar de eerste zorgen toegediend”, zegt Eline Ghekiere. Het gerecht is ondertussen een onderzoek gestart. Op dierenverwaarlozing staan zware straffen.



Aan adoptie is de negenjarige Mona nog lang niet toe. “Ze moet nu zes tot acht keer per dag eten om haar maag niet te veel te belasten. Ze moet ook veel rusten en krijgt speciale badjes voor haar huidziekte. Meer dan dat en afwachten of ze er volledig doorkomt, kunnen we voorlopig niet doen”, zegt Ghekiere. “Positief is dat ze heel veel wil eten en al wat minder gromt.”



Steun Mona



De verzorging van een enorm verwaarloosde hond is een flinke hap uit het budget van een vzw als Animal trust. Wie Mona wil steunen kan een gift doen op het rekeningnummer BE17 7330 5656 9521 - BIC: KREDBEBB met als mededeling “steun Mona”. Voor een gift vanaf 40€ ontvangt u automatisch begin volgend jaar een fiscaal attest.