VIDEO. Veel schade na uitslaande brand in horecazaak in Ieper

Ieper - Er brak tijdens de nacht van woensdag op donderdag rond 00.40 uur een uitslaande brand uit in horecazaak Cyper aan de Grote Markt van Ieper. Een 12-tal bewoners werden tijdelijk geëvacueerd.

"Bij aankomst van de brandweer dreigde de brand al over te slaan naar de aanpalende rijhuizen, maar we konden het vuur tegenhouden in het gebouw van chocoladezaak Leonidas", aldus Rik Vandekerckhove, postoverste brandweer Ieper. "Een 12-tal bewoners waren al geëvacueerd. Voorlopig hebben we geen weet van gewonden. Enkele oudere bewoners werden preventief onderzocht in de ambulance."



Snel onder controle



De brand ontstond vermoedelijk achteraan de horecazaak, ter hoogte van de keuken. "Doordat we de brand vanuit twee richtingen konden aanvallen, kregen we de vlammen snel onder controle."



De bewoners van de woningen werden tijdelijk opgevangen in een naburig café, maar de meesten konden na een uurtje opnieuw naar huis.



De schade in de horecazaak is aanzienlijk.