Man (68) overleden na appartementsbrand in Aalst

Aalst - Een 68-jarige man is in de nacht van maandag op dinsdag om het leven gekomen bij een appartementsbrand op de Moorselbaan in Aalst. Het vuur in het appartement op de tweede verdieping brak omstreeks 12.30 uur. Hoe? Dat is nog niet duidelijk.

Buurtbewoners alarmeerden de hulpdiensten, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De Aalsterse brandweermannen troffen het lichaam van de man aan in het appartement. Het parket stelde een branddeskundige aan om meer duidelijkheid te scheppen over de oorzaak van de brand. De bewoners van de andere appartementen in de blok, een gezin met een kind en een oudere vrouw, werden opgevangen op het politiekantoor. "De schade in de rest van het appartementsblok is heel beperkt, maar we hebben die mensen aangeraden vannacht niet terug te keren naar hun appartement. Ik heb hen een noodwoning aangeboden, maar zij lieten weten bij familie terecht te kunnen", aldus burgemeester Christoph D'Haese.