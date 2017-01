Vitrine aan diggelen na spectaculaire klap

Aalst - Een zware klap tussen twee personenwagens heeft een ware ravage aangericht in de Van Langenhovestraat in Aalst. Een van de betrokken wagens belandde in de vitrine van Arijs lederwaren, de andere in de poort van een woning.

Het ongeval gebeurde rond de middag op het kruispunt van de Van Langenhovestraat met de Alfrid Nichelsstraat. De BMW van een Aalsters gezin wou de Van Langenhovestraat kruisen, de chauffeur van een Saab met Franse nummerplaat vergat voorrang te verlenen en reed op de BMW in. De BMW tolde rond de as en kwam in het raam van de winkel terecht , de Saab reed stuurloos deels in de gevel, deels in de garagepoort van een woning. De chauffeur van de Saab raakte lichtgewond, het gezin uit de BMW kwam met de schrik weg. De schade is wel enorm. De straat werd een uur lang afgesloten voor het verkeer.