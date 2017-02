Appartement carnavalisten onbewoonbaar na brand in carnavalsnacht

Aalst - Een appartement in de Nieuwbeekstraat in Aalst is onbewoonbaar na een korte maar hevige brand in de keuken vannacht. De eigenaars, een koppel dat van carnaval Aalst was teruggekeerd, raakten gelukkig niet gewond. De overige bewoners van het appartementsgebouw werden tijdelijk geëvacueerd.

Het vuur ontstond omstreeks 2.30 uur, volgens de eerste vaststellingen in de keuken van de woning op de eerste verdieping. Het was een buurvrouw die op vraag van de eigenaars de hulpdiensten belde. "Ik ben wakker geworden door de brandgeur. Toen ik in de gang was hoorde ik het brandalarm van de buren afgaan en wist ik dat er effectief een probleem was." De brandweer van Aalst was snel ter plaatse en vroeg de bewoners van de andere appartementen in het gebouw hun woningen tijdens de bluswerken even te verlaten. Het vuur was gelukkig snel onder controle, maar had wel flink wat schade aangericht in het getroffen appartement. "Vooral in de keuken is de schade groot, het appartement is dan ook onbewoonbaar verklaard", zei brandweercommandant Wim Van Biesen. De andere appartementen werden geventileerd, de eigenaars konden nadien opnieuw hun intrek nemen. Burgemeester Christoph D'Haese ging, nog steeds in carnavalskostuum, ter plaatse de schade opmeten en bood de slachtoffers een noodwoning aan.