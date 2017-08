Brand in cellencomplex Politie Aalst

Aalst - Een kort brandje in het cellencomplex van de politie Aalst heeft gisteravond rond 21 uur het politiehuis aan de Beekveldstraat in Aalst opgeschrikt. Hoe het vuur precies ontstond kon ons nog niet meegedeeld worden. Paniek was er nooit, de agenten ter plaatse konden de vlammen heel snel blussen met brandblussers. De brandweer van Aalst werd nadien wel opgeroepen om de ruimte te ventileren. Naar verluidt zorgde de brand niet voor logistieke problemen in het cellencomplex, het onthaal in het politiehuis bleef ook continu bereikbaar en beschikbaar.