VIDEO. "BOB" gaat vrienden oppikken en knalt met peperdure Mercedes AMG tegen boom

Sint-Pieters-Leeuw / Ninove - Een zware Mercedes C-klasse AMG is vrijdagochtend zwaar gecrasht op de Brakelsesteenweg in Ninove, ter hoogte van de spoorwegbrug aan bakkerij La Lorraine. De wagen knalde met de flank tegen de vangrail, raakte een boom en kwam 200 meter verder pas tot stilstand. Als bij wonder raakte geen van de inzittenden gewond. De bestuurder was als BOB zijn vrienden gaan oppikken.

De politie onderzoekt nog hoe het ongeval precies gebeurde. De bestuurder, een man uit Sint-Pieters-Leeuw, verklaarde dat hij een tik kreeg van een andere wagen. "Ik had een telefoontje gekregen van vrienden die in The Dollar waren. Ze vroegen of ik hen kon gaan oppikken, op de terugweg heeft een voorbijganger me licht geraakt. Ik voelde dat mijn wagen op het natte wegdek begon te slippen en heb nog geprobeerd om het onder controle te krijgen, maar helaas. Gelukkig heeft die vangrail ons tegengehouden en is er niemand gewond geraakt. Dat is het belangrijkste."

De brandweer van Ninove ging ter plaatse voor signalisatie en reinigde de rijbaan, de Mercedes moest getakeld worden.