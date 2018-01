Lichaam gevonden van man die was weggelopen op spoeddienst

Geraardsbergen - In het Oost-Vlaamse Geraardsbergen is woensdagvoormiddag het lichaam gevonden van een man die maandag was weggelopen op de spoeddienst van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis. Het ging niet om een verdacht overlijden, zegt de Oudenaardse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De doodsoorzaak is nog niet duidelijk.

Het lichaam werd aangetroffen naast een hoeve aan de Oudenaardestraat in Geraardsbergen. Het ging om een man van rond de 45 jaar die in de nieuwjaarsnacht van Ninove met een hoofdwonde naar de spoeddienst van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Geraardsbergen werd gebracht. De man verliet het ziekenhuis echter en wachtte niet op verzorging.

De doodsoorzaak en de exacte verwondingen zijn nog niet duidelijk. De Oudenaardse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen beschouwt de zaak niet als een verdacht overlijden.