De meest emotionele Oscarmomenten ooit

Oscarbeeldjes worden doorgaans enthousiast onthaald, maar sommige speeches zijn zo oprecht emotioneel dat ze een gouden beeldje verdienen. Wij overlopen de meest memorabele momenten die op het netvlies van menig filmliefhebber zijn gebrand.

Leonardo Dicaprio

In 2016

Oscar voor 'Beste acteur' in 'The Revenant'

Leonardo Dicaprio sleurde in 2016 eindelijk een Oscar in de wacht, nadat hij al meer dan zes keer genomineerd werd voor de felbegeerde trofee. De acteur die zich de voorbije jaren onverbiddelijk inzette als milieuactivist maakte van de gelegenheid gebruik om het publiek te waarschuwen voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Lupita Nyong'o

In 2014

Oscar voor 'beste vrouwelijke bijrol' in '12 years a slave'

Lupita Nyong’o wees in het begin van haar emotionele speech naar de lijdensweg die de vrouwen die zij in de film portretteerde hebben afgelegd. Daarna bedankte ze al haar vrienden en familieleden en sloot ze haar speech af met de volgende woorden: "Wanneer ik naar dit beeldje kijk, zal het mij en hopelijk elk klein kind eraan herinneren dat ongeacht waar je vandaan komt jouw dromen altijd geldig zijn."

Anna Paquin

In 1994

Oscar voor ‘Beste vrouwelijke bijrol’ in ‘The Piano’



Anna Paquin was amper dertien jaar toen het felbegeerde gouden Oscarbeeldje in ontvangst mocht nemen. Het meisje, dat inmiddels getrouwd is met haar ‘True Blood’-tegenspeler Stephen Moyer, zei de eerste seconden van haar speech helemaal niets. Uiteindelijk kon ze toch nog iets vertellen: "Bedankt dat iedereen zo goed voor me heeft gezorgd tijdens het maken van deze film."







Angelina Jolie

In 1993

Oscar voor ‘Beste vrouwelijke bijrol’ in ‘Girl, Interrupted’



"Ik ben verbaasd dat niemand hier ooit is flauwgevallen op dit podium", aldus een gechoqueerde Angelina Jolie, toen nog met lange gitzwarte lokken. Toen ze haar broer Jamie, Winona Ryder en haar familie bedankte, deed ze dat met een krop in de keel.







Cuba Gooding Jr.

In 1997

Oscar voor ‘Beste mannelijke bijrol’ in ‘Jerry Maguire’



De acteur nam de tijd om werkelijk iedereen te bedanken, inclusief God, en deed dat met tranen in zijn ogen en veel ongecontroleerde lichaamstaal. Hij zei zelfs "Hallelujah" en bleef op het einde "I Love You" herhalen. Het publiek vond het fantastisch waardoor de man een staande ovatie kreeg.







Gwyneth Paltrow

In 1999

Oscar voor ‘Beste actrice’ in ‘Shakespeare in Love’



De blonde actrice huilde al toen Jack Nicholson haar naam afriep. En ook tijdens haar speech had ze moeite om haar tranen in te houden. Vooral op het laatste als ze haar vader, opa en nicht bedankte, werd het haar bijna te veel.







Halle Berry

In 2001

Oscar voor ‘Beste actrice’ in ‘Monster’s Ball’



Halle Berry was de eerste gekleurde actrice die een Oscar in de wacht sleepte in de categorie 'Beste Actrice'. Toen haar naam afgeroepen werd leek ze helemaal in shock en zei ze "Oh My God" en even later "I’m sorry" omdat ze luid snikte in de microfoon. Ook zij kreeg een staande ovatie.