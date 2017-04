Beroemdste opwarming ooit is exact 28 jaar oud: geniet nogmaals van Maradona op de tonen van "Live is life"

Exact 28 jaar geleden schreef Diego Armando Maradona geschiedenis. Niet met één of andere prachtgoal maar simpelweg met de beste opwarming aller tijden. Geniet hier nogmaals van "Live is life, na-na-na-na-na..."

Napoli speelde op 19 april 1989 de halve finale van de UEFA-beker tegen Bayern München. Maradona danste bij de opwarming en het is mede dankzij "onze" Frank Raes dat het een ware Youtube-hit werd en nog altijd is.

Raes was immers aanwezig als verslaggever voor de toenmalige BRT en zag dat het Duitse ZDF Maradona filmde tijdens de warming-up. "De beelden werden live uitgezonden op de grote schermen in het stadion", aldus Raes. "Iedereen raakte in de ban van Maradona. We voelden hetzelfde: betovering. Het was de combinatie met de beats van de muziek."

Raes vroeg achteraf de beelden op bij ZDF voor een documentaire over de loopbaan van Maradona. Hij bracht de naar schatting 7 à 8 minuten terug tot een clip van een minuut of twee, die later op YouTube terecht kwam. "Het is mijn bijdrage aan de mensheid", zou Raes later met het nodige gevoel voor zelfspot laten optekenen in De Volkskrant.

Maradona danste overigens niet alleen tijdens de opwarming maar leidde zijn team na een 2-2-gelijkspel ook naar de finale van de UEFA Cup tegen VfB Stuttgart, die het ook zou winnen.