Zo knap ziet de dochter van Mr. Bean eruit

Acteur Rowan Atkinson, voor eeuwig en altijd synoniem met de fratsen van Mr. Bean, heeft ondertussen een 21- jarige dochter. In tegenstelling tot haar vader wil ze van gekke bekken trekken niet haar beroep maken, maar wil ze een muzikale carrière uitbouwen. Het lijkt er in elk geval op dat Lily Atkinson wel de looks van haar moeder heeft geërfd.

De ondertussen 60-jarige Rowan Atkinson heeft een zoon en een dochter met zijn vrouw Sunetra Sastry van wie hij in 2015 na 24 jaar huwelijk scheidde. Dochter Lily lijkt vastbesloten om net als haar vader een carrière in de spotlights uit te bouwen. Zo gooide ze het eerst op acteren en was ze onder andere te zien in 'Mr. Bean's Holiday'.

Nu lijkt ze echter een andere weg te willen inslaan en een muziekcarrière te ambiëren. En ook in dat departement kan ze rekenen op de steun van haar vader. Die zou volgens de Britse tabloid The Sun om en bij de 22.000 euro neergeteld hebben om die carrière van de grond te krijgen.

Een bericht gedeeld door Lily (@lilysastry) op 8 Aug 2017 om 8:21 PDT

Een bericht gedeeld door Lily (@lilysastry) op 2 Aug 2017 om 3:15 PDT