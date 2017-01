Schakel je wifi uit, en 7 andere tips om tickets te scoren voor Tomorrowland

Zaterdag om 11 uur start de ticketverkoop voor Tomorrowland, maar enkele minuten later is die alweer afgelopen en worden de sociale media overspoeld met gejammer van fans die naast een kaartje grepen. Met enkele eenvoudige tips maak je meer kans op een ticket. Ook zonder zeventien computers in uw woonkamer of kennis van hogere wiskunde.

Je kunt er gif op innemen: zaterdag worden de sociale media weer overspoeld met wanhoopskreten van ontgoochelde festivalgangers die naast een ticket grepen voor Tomorrowland. De verkoop start die dag om 11 uur - alleen voor de Belgische fans, de rest van de wereld moet nog wachten - en dat staat garant voor een stormloop.

We lijsten enkele tips op waardoor je meer kans maakt op een ticket en je niet wordt verrast in de wedloop. Zonder zeventien pc’s en laptops de woonkamer in te sleuren, of je toevlucht te nemen tot weinig koosjere computerhacks.

1. Wees op tijd

Het klinkt logisch, maar is tegelijk heel belangrijk: ga op tijd achter je computer zitten. Een minuut te laat en je belandt meteen ergens achteraan op de wachtlijst. Weg kans op tickets.

2. Registreer je en hou je gegevens klaar

Wie kans wil maken op tickets, moet zich eerst registreren op de website van het festival. Doe het nu. Dan krijg je een e-mail met daarin een gepersonaliseerde link naar de site. Zorg dat je die bij de hand hebt, want alleen via die link kun je tickets kopen. Gewoon surfen naar de Tomorrowland-website en daar klikken op ‘Tickets kopen’ levert niets op.

3. Bereid je computer voor

Hoe? Door een snelle browser te kiezen. Geen Internet Explorer dus, maar eerder Firefox of Chrome. Ook belangrijk: sluit alle andere tabbladen en downloads in die browser en zet niet te veel programma’s open. Dat komt de snelheid ten goede.

4. Kies voor de kabel

De wet van Murphy: het internet laat het op een cruciaal moment afweten. Met een draadloze verbinding - wifi - is die kans groter, dus sluit je computer via de ethernetkabel aan op het internet.

5. Denk al na over welk ticket je wil

Nadat je ingelogd bent, kom je voor een eerste keuze te staan: wat voor ticket wil je? Een dagticket met of zonder camping? Een combiticket met alles erop en eraan? Of nog iets anders? Het is belangrijk om dat van tevoren te weten. Zodra je ticket gekocht is, kan je dat niet meer veranderen.

6. Vernieuw niet

Vernieuw (refresh) je internetpagina niet als je in de wachtlijst staat. Het heeft geen zin en zou zelfs dom zijn, want dan mag je weer achteraan aansluiten.

7. Hou je bankkaart klaar

Betalen kan alleen met een Belgische bankkaart - níét met een kredietkaart. Je hebt ook maar beter je ‘home banking’-toestel bij de hand, want als je de betaling niet meteen kan doen, wordt je bestelling geannuleerd. Zorg ook dat er genoeg geld op je rekening staat.

8. Ben je er niet bij?

Geen nood, op zaterdag 4 februari kan je met de rest van de wereld strijden om de overige tickets. Je registratiemail voor de Belgische verkoop blijft geldig.

www.tomorrowland.com