Dit zijn de meest Iconische Oscarjurken van de voorbije jaren

2014. Wat draag als je voor het eerst naar de Oscars gaat? Prada natuurlijk, moest Lupita Nyong’o gedacht hebben, en ze liet een jurk op maat maken. De blauwgroene kleur deed de actrice denken aan haar thuisstad Nairobi en voor het silhouet deed ze inspiratie op bij de klassieke looks van Elisabeth Taylor. De jurk stond haar zo mooi, dat we bijna zouden vergeten dat ze dat jaar ook de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol in de wacht sleepte voor ‘12 years a slave’.

2012. Angelina Jolie, notoir fan van zwarte jurken op rode lopers, koos voor een Versace met een split tot op de dij. Haar pose was een bron van vermaak op sociale media, het rechterbeen van Angelina Jolie’ heeft sindsdien een eigen account op Twitter.

2013. De witte jurk met roze bloesems die Jennifer Lawrence droeg om haar beeldje voor ‘Silver Linings Playbook’ in ontnvangst te nemen, ging meer dan eens over de tongen. Omdat het een ontwerp was van Raf Simons, toen die nog aan het hoofd stond bij Dior. En vooral omdat er er keihard over struikelde toen ze naar het podium liep.

Weet je nog die keer toen Björk naar de Oscars mocht? Het was in 2011 en ze koos voor een jurk die haar reputatie van buitenbeentje alle eer zou aandoen. Haar zwaan maakte de Macedonische ontwerper Marjan Pejoski op slag beroemd.

De eerste keer toen Julia Roberts binnenstapte bij Valentino, vond ze er deze jurk voor de oscaruitreiking van 2011. Ze had er geen idee van dat de jurk een ontwerp uit 1992 was, ze vond het gewoon ‘een mooie jurk’. De zwart-witte jurk werd een inspiratie voor meisjes in de Verenigde Staten, die nagemaakte versies van de jurk kochten als prom dress.

Tilda Swinton is zo ongeveer in alles de tegenpool van het klassieke Hollywood. Haar jurk van Lanvin uit 2008 werd wel eens met een vuilniszak vergeleken, maar oogstte ook lof omdat hij toont waar Tilda voor staat: eigenheid, au naturel.

2005. De jurk die Hilary Swank droeg toen ze een Oscar won voor haar rol in ‘Million Dollar Baby’, blonk uit in eenvoud, met een hoge neklijn vooraan en een open rug. Swank veroorzaakte een kleine controverse door weken op voorhand aan te kondigen dat ze een andere ontwerper zou dragen. Deze jurk, die ze in een winkel in Parijs vond, was een ingeving van het laatste moment.

2002. Even memorabel als de emotionele speech van Halle Berry, die dat jaar als eerste niet-blanke vrouw de Oscar voor ‘beste actrice’ won, was haar jurk van Elie Saab. Vooral omdat het geborduurde bovenstuk erg veel bloot liet zien, wat ongebruikelijk is op de Oscars.

In 1997, toen Nicole Kidman en Tom Cruise nog het meest glamoureuze koppel ter wereld waren, leerde zij de wereld John Galliano kennen. De ontwerper had toen net zijn eerste collectie voor Dior getoond. De gifgroene jurk met Chinese invloeden was geen klassieke Oscarjurk, maar omdat hij Nicole zo goed stond, bezorgde het Galliano alleen maar meer prestige.

Voor één van de meest rock’n roll-momenten in de gescheidenis van de Oscars moeten we terug naar 1996, toen er al weken speculatie was over welke jurk actrice Sharon Stone zou dragen. Gezien haar reputatie in ‘Basic Instinct’ werd verwacht dat hij op z’n minst sexy zou zijn. Stone zelf ging een uurtje voor de uitreiking voor haar kleerkast aan en trok een Gap rolkraagtuitje aan onder een jas van Valentino en schreef geschiedenis.

Google ‘jurk en Oscars’ en de kans is groot dat je uitkomt op dit beeld van Cindy Crawford uit 1991. Haar diep gedecolleteerde rode jurk heeft zijn eigen pagina op Wikipedia en had een grote invloed op de modewereld - de kopieën gingen als zoete broodjes over de toonbank. Misschien had het feit dat Crawford toen voor het eerst met Richard Gere op de rode loper verscheen, daar iets mee te maken.