Deze nieuwe BV’s mochten we in 2016 verwelkomen

Van auteur Lize Spit tot Olga Leyers en sportjournalist Aster Nzeyimana. Dit zijn de nieuwe toppertjes die dit jaar echt doorgebroken zijn en waarvan we hopelijk nog lang zullen kunnen van genieten.

Olga Leyers

Ze is knap, heeft een ‘vettige’ lach en kan een stukje quizzen. Dat bewees ze in De Slimste Mens waar ze net het record niet brak. Maar wat twitteraars vooral opviel, waren haar lange blote benen. De 19-jarige dochter van zanger Jan Leyers is zonder twijfel één van de revelaties van het afgelopen jaar op televisie. In de top tien van de meeste gegoogelde namen in ons land staat ze niet voor niets op nummer zeven.

Gilles ‘De Mol’ Van Bouwel

Hij maakte furore als meestersaboteur in het het VIER-programma De Mol, waar hij schitterde naast die andere fraaie Gilles, presentator Gilles de Coster. Sindsdien timmert hij aan een mediacarrière en maakte hij een goede beurt in De Slimste Mens. In 2017 zien we hem ongetwijfeld weer want hij zegde zijn job als brand manager bij Unilever vaarwel om aan de slag te gaan bij productiehuis Woestijnvis.

Rick ‘Jay’ Verheye

Rick Verheye (29) speelt al jaren mee in Vlaamse tv-reeksen maar zijn grote doorbraak kwam er pas dit jaar. Met zijn rol van Jay Vleugels in Callboys, de opvliegende gigolo met paardenstaart en tatoeages, veroverde hij alle vrouwenharten en wordt nu overal gevraagd. Na zijn dood in de laatste aflevering van de reeks werd zelfs een rouwmoment georganiseerd . Zijn volgend doel is, zo zegt hij, een eigen reeks maken.

Foto: Filip De Smet

Bazart

Jong en oud vielen dit jaar als een blok voor Bazart. Het vijftal uit Gent en Antwerpen zingt Nederlandstalige indiepop met wereldwijde ambities en speelde op zowat elk zomerfestival, Pukkelpop inbegrepen. Hun single Goud stond ongeveer 50 weken bij de bovenste tien van de Vlaamse Ultratop 50 en werd zo de langst genoteerde Vlaamse top 10-hit ooit. Concerten in alle grote zalen waren in één dag uitverkocht en ook hun debuut-cd scoort geweldig.

Laura Tesoro

Mooie stem, lieve lach. Laura Tesoro was vooral bekend van haar rol als Charlotte in de televisiesoap Familie en haar deelname in de derde editie van The Voice van Vlaanderen. Dit jaar brak ze helemaal door als zangeres en mocht ons land vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. ‘What’s the pressure’ werd derde in de tweede halve finale en tiende met 181 punten in de grote finale. Nadien schitterde ze aan de zijde van Koen Wouters in ‘Belgium’s Got Talent’.

Aster Nzeyimana

Hij was al te horen op MNM, maakte vorig jaar zijn debuut op Sporza Radio maar dit jaar leerde Vlaanderen Aster Nzeyimana (22) pas echt kennen als nieuwe sportanker in Het Journaal. “Nieuw schoon volk in onze studio”, zo kondigde Goedele Wachters de komst van haar nieuwe collega aan op Twitter. Nzeyimana voetbalt zelf, studeert rechten en doet vooral veel vrouwenharten sneller kloppen.

James Cooke

Zijn hondje Noa is naast zijn moeder de belangrijkste vrouw in zijn leven. De belangrijkste man is zijn vriend Dorian. James Cooke raakte dit jaar bekend dankzij Karen Damen, voor altijd bekend als de rosse van K3, en hun tv-programma Nieuwe Buren. Niet alleen op tv werd hij één van de nieuwe sterren Vlaanderen, ook de boekjes smullen van zijn sappige verhalen.

Foto: VTM

Baba Yega

Ze wonnen ‘Belgium’s Got Talent’, maar niemand weet wie ze écht zijn. Dit vijftal, verscholen achter maskers, hield Vlaanderen weken in de ban met hun fantastische danskunsten. Baba Yega won de finale van de talentenjacht op VTM en ging naar huis met 50.000 euro.

Thomas Huyghe

‘t Is gebeurd is wat de titel van het programma belooft: een 30 minuten durende, bonte mengeling van beelden uit het rijke tv-archief. De fragmenten worden aan elkaar gepraat door Thomas Huyghe en Marc Cambre, die met zijn stofjas de tapes uit de rekken haalt. Gemakkelijke tv, maar wel erg grappig en leuk aan elkaar gepraat door jong talent Thomas Huyghe die op kerstavond de beste en grappigste kerstfragmenten selecteerde voor VIER. In 2017 zien we hem zeker terug.

Lize Spit

Debuutroman ‘Het Smelt’ van Lize Spit stond wekenlang in de bovenste regionen van de boekenlijsten en verschillende landen kochten intussen de vertaalrechten. Onlangs won ze nog de Bronzen Uil. Het boek vertelt het verhaal van Eva, die met haar oudere broer Jolan en jongere zus Tesje opgroeit in een ontmantelend gezin. Bovenmeer, het dorp dat het decor is voor het boek, is gebaseerd op Spits geboortedorp Viersel.

Foto: jvdv

Florian ‘poef’ Van Acker

Tafeltennisser Florian Van Acker (19) haalde goud op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Aan Sporza gaf de sympathieke West-Vlaming een legendarisch interview. “Eigenlijk heb ik slecht gespeeld, en dat kwam door de stress. Ik was kwaad op mezelf. En wat er nu in mij omgaat? Een dikke ‘poef!” Dat stopwoord werd de lapnaam van ‘gouden poef’.