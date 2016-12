Deze relaties overleefden 2016 niet

Sommigen doen het als goede vrienden, anderen gewapend met een leger advocaten. Voor deze beroemde koppels was 2016 het jaar waarin ze uit elkaar gingen en hun status weer naar 'single' veranderden, al duurde dat niet bij iedereen lang.

Als kinderen een reden zijn om samen te blijven, hadden Brad Pitt en Angelina een grote kans op slagen. Helaas kon hun zesgeslacht niet verhinderen dat Angelina de scheiding aanvroeg van Brad Pitt en via de roddelpers een aanval inzette op haar echtgenoot die 'zijn woede niet kon beheersen' en al eens een jointje zou opsteken. Onderzoeken werden gestart, maar Brad werd nergens van beschuldigd. Hij wil nog steeds co-ouderschap, terwijl Angelina hem enkel bezoekrecht wil geven.

Na veertig jaar huwelijk zag niemand het aankomen, maar begin december liet reportagemaker Annemie Struyf weten dat zij en haar man Luc uit elkaar gaan. 'Het waren prachtige, intense, onvergetelijke jaren”, schrijft ze op haar Facebookpagina, maar in het belang van haar ex-man en hun vijf kinderen wil ze verder niet ingaan op haar scheiding.

Soms is de realiteit heftiger dan de fictie: in de film 'Pippa' speelt Nathalie Meskens een net gescheiden vrouw, maar ook in het echte leven hield haar huwelijk niet stand. Na tien jaar gingen zij en Jeroen Van Dyck uit elkaar, maar ze blijven wel samen hun twee Thaise restaurants, Yam Thai en Nimman, runnen.

In dezelfde periode raakte ook bekend dat acteur Matteo Simoni weer single is. Model Gudrun Ghesquière en hij zetten een punt achter hun relatie van acht jaar. De twee zouden 'als vrienden' uit elkaar gegaan zijn.

In 2014 klonk het al eens dat voetballer Jelle Van Damme en Elke Clijsters, zus van Kim, een punt zetten achter hun huwelijk,. Enkele weken later gaven ze hun relatie een nieuwe kans in het belang van hun kinderen. Afgelopen lente bleken de barsten toch te diep en lieten Elke en Jelle weten dat ze deze keer echt uit elkaar gingen.

De meest beschreven breuk in de Vlaamse pers moet die van ontwerpster Tanja Dexters en haar ex Miguel Dheedene geweest zijn. Hij werd na de breuk op sociale media gespot met de 24-jarige blondine Robin en Tanja stortte haar hart uit in haar wekelijkse column in het blad Story. “Ik drink te veel, ik eet te weinig en ik geniet van flirten”, gaf ze eerlijk toe. Na een paar maanden stevig uitgaan vond ze naar eigen zeggen weer rust in de armen van de 15 jaar jongere Ignazio Moser, zoon van wielerlegende Francesco Moser.

Ooit was hij de droom van elk jong meisje, maar volgens zijn ex Amber Heard heeft acteur Johnny Depp naast een oogverblindende blik ook behoorlijk losse handjes. Dat was de reden waarom ze in mei na anderhalf jaar huwelijk de scheiding aanvroeg. Wat volgde was een lelijke strijd om geld, die vooral via showbizzsite TMZ gevoerd werd. Korte stand van zaken: Johnny moet Amber 6,8 miljoen dollar, dat zij aan goede doelen zal geven (en het bijbehorende belastingvoordeel zal opstrijken). Tot nu toe is Jonny nog maar zeer beperkt over de brug gekomen.

Heb je er zelf om gevraagd wanneer je lief je bedriegt nadat je hem hebt achtergelaten op een tropisch eiland waar naast twintig halfnaakte dames alleen drank te vinden is? Dat moet Louise zich afgevraagd hebben nadat bleek dat haar Marvin niet bepaald cameraschuw was op 'Temptation Island'. De echte aap kwam pas na het programma uit de mouw: tijdens zijn 'relatie' met Louise was Marvin nog altijd samen met zijn ex. Marvin en Louise waren overigens niet het enige koppel dat de ultieme relatietest niet overleefde: ook Jolien en Luc en Ayse en Haroon gaven er enkele maanden na de opnames de brui aan. Kirsten en Regilio hielden de 'Temptation'- eer hoog en verwelkomden dit jaar hun eerste kindje.

Taylor Swift mag twee keer in het lijstje: net voor de zomer liep haar relatie met dj Calvin Harris op de klippen, maar lang treurde de zangeres niet. Na amper enkele weken stond ze op de cover van de krant 'The Sun' in een innige omhelzing met acteur Tom Hiddleston. De foto – volgens sommigen doelbewust gelekt door haar entourage- betekende het begin van 'Hiddleswift'. Het einde volgde drie maanden later, toen de twee naar verluidt in alle vriendschappelijkheid uit elkaar gingen.

Het was het jaar niet van zakenman Philip Cracco, bij wie aan het begin van het jaar kanker werd vastgesteld. Zijn vriendin Aisha hielp hem door een moeilijke tijd, maar toch overleefde hun relatie het niet. “Ik begrijp dat Aisha een kinderwens heeft, ik heb zelf kinderen en weet hoe mooi dat is. Ik wil niet dat zij ongelukkig naast me loopt, maar ik kan die kanker niet wegtoveren.”, reageerde Cracco.

Miljardair James Packer blies dit jaar zijn verloving met zangeres Mariah Carey af. Blijkbaar was hij toch niet alles wat de 46-jarige zangeres wilde 'for Christmas', want volgens de roddelbladen had hij meer dan genoeg van het feit dat ze het geld nogal vlotjes over de balk smeet. Voorlopig weigert ze haar verlovingring, een cadeautje van zo'n tien miljoen dollar, terug te geven.

Soms is de fictie heftiger dan de realiteit: ook in 'Thuis' liep een vaste waarde op de klippen. Frank en Simonneke, twintig jaar een koppel, overleefden affaires, een abortus en relatietherapie, maar de transitie van hun zoon Franky naar dochter Kaat deed hen uit elkaar groeien. Al eindigde het jaar toch goed voor het oer-koppel in soapland toen Simonneke Frank vroeg om weer bij haar te komen wonen.