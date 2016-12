General Motors schrapt 1.300 banen in Detroit

General Motors (GM), de grootste Amerikaanse autobouwer, gaat bijna de helft van de banen schrappen in zijn fabriek in Detroit. De tweede shift wordt afgeschaft, waardoor 1.300 van de 3.000 banen verdwijnen. Dat heeft GM dinsdag aangekondigd.

Het is de derde fabriek in de VS waar de tweede shift verdwijnt, schrijft de Amerikaanse nieuwszender CNN op zijn website. In november kondigde GM die stap al aan in zijn fabrieken in Lansing (Michigan) en Lordstown (Ohio). In totaal verdwijnen er zo 3.300 jobs. Het is het eerste jobverlies bij GM in de VS sinds 2010.

Sinds GM in 2010 door de overheid moest worden gered, had het de wind in de zeilen. Maar dit jaar zal de verkoop voor het eerst dalen. In januari wordt het werk ook in een reeks fabrieken enkele weken stilgelegd.

GM stelde eind vorig jaar ongeveer 97.000 mensen tewerk in de VS.