Nokia sleept Apple voor de rechter

De fabrikant van netwerkapparatuur Nokia sleept technologiegigant Apple in Duitsland en de Verenigde Staten voor de rechter. Volgens het Finse bedrijf zou Apple met een aantal van zijn producten inbreuk maken op de patenten van Nokia.

Nokia en Apple zijn al langer aan het onderhandelen over het gebruik van intellectuele eigendommen door de Amerikaanse maker van onder meer iPhones en iPads. Het zou daarbij gaan om 32 patenten, waaronder technologieën voor bijvoorbeeld displays, antennes en videocodering. De gesprekken hebben voor de Finnen nu lang genoeg geduurd.

Sinds de overname van NSN in 2013 en Alcatel-Lucent in 2016 is Nokia naar eigen zeggen eigenaar van drie waardevolle portefeuilles van intellectuele eigendommen. Deze hebben de Finnen in de afgelopen twintig jaar meer dan 115 miljard euro aan onderzoeken en investeringen gekost.