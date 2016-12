Welkom op het kerstfeestje van Jürgen Klopp

Dankzij de derbyzege tegen Everton gaan de spelers van Liverpool een prettige Kerstmis tegemoet. Het clubkerstfeestje hebben Simon Mignolet en co. zelfs al achter de rug. In het Formby Hall Golf Resort Hotel verzamelden de mannen van Jürgen Klopp, samen hun met WAGs, voor een gezellige avond. Dat het een chique bedoening was, bewees de groepsfoto die aanvaller Firmino online zette. En of Lucas Leiva, Alberto Moreno, Philippe Coutinho en hun wederhelften het naar hun zin hadden.