Manager bevestigt dat Lukaku nieuw contract zal tekenen, maar sluit vertrek in de zomer niet uit

Het is nog een kwestie van details eer Romelu Lukaku een krabbel zet onder een nieuw (lucratief) contract bij Everton, wat van hem de best betaalde speler in de geschiedenis van de club zou maken. Dat bevestigde zijn manager Mino Raiola, die er wel meteen aan toevoegde dat dat niet garandeert dat Lukaku ook na de zomer in Everton zal blijven.

“De gesprekken vlotten goed”, vertelde Lukaku’s manager Mino Raiola aan talkSPORT. “Ik zie geen problemen, over de grote lijnen zijn we akkoord en het gaat enkel nog over details. We zijn het voor 99,9 procent eens, het is enkel nog een kwestie van alles op papier te zetten.”

Lukaku heeft nog een contract tot 2019 bij Everton maar zijn nieuwe verbintenis zou de Rode Duivel de best betaalde speler in de geschiedenis van de club maken. Hij zou er maar liefst 120.000 euro per week kunnen verdienen. “Over getallen spreek ik nooit”, aldus Raiola.

Transferperiode per transferperiode

Het nieuwe contract betekent echter niet dat Lukaku ook volgend seizoen zeker in Goodison Park zal spelen. “Als Romelu goed en sterk genoeg is om een stap hogerop te zetten, zullen we daar met Everton over praten”, stelt Raiola onomwonden. “Maar de verstandhouding met de club is prima momenteel, we weten wat beide partijen willen. Everton heeft de ambities om door te stoten naar de Champions League en bovenaan mee te doen in de Premier League, dus het blijft zeker een interessante club.”

“Maar in voetbal kan je nooit te ver vooruit kijken. Je moet het transferperiode per transferperiode bekijken. Nu komen we goed overeen en we zullen in de zomer zien wat er gebeurt en wat de situatie is. Als er dan interesse is bij beide partijen om uit elkaar te gaan, dan gaan we met elkaar praten. Maar momenteel denke we maar aan één ding: zo goed mogelijk presteren bij Everton.”

Conclusie: Lukaku doet het seizoen uit bij Everton, maar een goed bod van een topclub deze zomer zal hij zeker in overweging nemen.