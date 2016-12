Niet alleen Dries Mertens scoort geweldige goals in het buitenland dezer dagen, ook Thomas Meunier steekt in bloedvorm. Dat demonstreerde de voormalige rechtsachter van Club Brugge met een buitengewoon mooi doelpunt in de competitiewedstrijd tegen Lorient. Aannemen, tegenstander passeren en dan binnenleggen met een geweldige lob. Handjes op elkaar voor Thomas.