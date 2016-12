Anderlecht jaagt op spitsen

Anderlecht schakelt een versnelling hoger in zijn zoektocht naar offensieve versterking. Voor januari heeft RSCA de Zweedse spits Mikael Ishak (23) van het Deense Randers op het oog. En om deze zomer Teodor­czyk op te volgen, lanceerde Porto-voorzitter Da Costa weer Depoitre (28) als piste.

Bod op Zweedse spits Mikael Ishak van het Deense Randers

Naast Teodorczyk (21 goals) heeft Anderlecht geen echte goalgetter meer. Harbaoui mag vertrekken (naar Charleroi?) en Vancamp is te jong. Daarom zoekt paars-wit in ­januari een spits die complementair is met Teo.

Trainer Weiler gaf al toe gecharmeerd te zijn door Idriss Saadi van Kortrijk, maar over hem bestaat geen unanimiteit. Daarom verlegt RSCA nu zijn doel. Zo deden de Brusselaars volgens Deense media een bod op Mikael Ishak van Randers FC. Deze stevige, maar technisch vaardige aanvaller was goed voor 9 goals en 2 assists in 18 duels en ook de voorbije seizoenen legde hij dubbele cijfers voor in Denemarken.

Bovendien is de viervoudige Zweedse international, die eerder voor Köln en Parma speelde, in juni einde contract en dus niet zo duur. Panathinaikos is ook geïnteresseerd, maar ­Anderlecht is niet kansloos.

“Er is interesse in Ishak, maar het bod moet goed genoeg zijn”, aldus Randers-directeur Ole Nielsen. Waarop de speler zei: “Ik hoop dat Randers nog wat geld krijgt, maar mijn transfer in januari komt er wel.”

Daarnaast mag RSCA ook al anticiperen op een vertrek van Teodorczyk in de zomer. Ze kunnen zijn aankoopoptie wel lichten, maar clubs zoals West Bromwich trekken al zo hard aan zijn mouw dat de Pool in ­juni wellicht niet in het Astridpark blijft. “Ik kan jullie garanderen dat Teo in geen geval in januari vertrekt”, zegt zijn makelaar Marcin Kubacki. “Daarvoor is hij Anderlecht te dankbaar. Hij wil dat ze in mei zijn aankoopoptie (4,5 miljoen, nvdr.) lichten om dan samen de titel te pakken. Maar voor de ­zomer geef ik geen garanties. Er zijn zoveel clubs die zo’n spits willen.”

Vreemde zaak Depoitre

Opmerkelijk genoeg benoemde Porto-voorzitter Pinto Da Costa gisteren Laurent Depoitre als potentiële opvolger. “Het enige aanbod dat we tot nu toe kregen, was dat van Anderlecht voor Depoitre”, stelde de president. “Maar Laurent is nuttig bij ons.”

Navraag leert dat ze daar bij Porto amper meer over weten. Als dat RSCA-voorstel er effectief is, moet het voor juni zijn, want omdat Depoitre al officieel speelde voor AA Gent en Porto kan hij deze winter volgens de reglementen niet meer spelen voor een derde team. ­Alleen een terugkeer naar Gent kan eventueel.

“Ik ben verwonderd over dat eventuele bod van ­Anderlecht”, zegt vader Pierre Depoitre. “Laurent doet het seizoen sowieso uit bij Porto.”