Antwerp zet met opleiding ‘Antwerp Diamonds’ beste jeugdspelers samen

Malle / Deurne - Voetbalclub Antwerp (1B) start in januari een nieuw opleidingsproject voor jongeren vanaf 16 jaar. ‘Antwerp Diamonds’ zal de beste jonge voetballers uit de eigen jeugdwerking bundelen met toptalenten die elders gescout werden. Het project omvat een combinatie van internaat en voetbalopleiding, door middel van een samenwerking met het Mariagaarde-instituut en sportcomplex Play & Sport in Malle.

CEO Patrick Decuyper speelde al van bij zijn komst naar Antwerp met het voornemen om de jeugdwerking danig te versterken. Nu is er dus een overeenkomst gevonden met twee partners in Malle om een volwaardige jeugdacademie op poten te zetten voor de Great Old. Stijn Verhaegen van Play & Sport wordt de trainer van de toptalenten, die grondig gescreend zullen worden.

“We streven ernaar om 90 procent van de in het project toegelaten talenten zich tot profvoetballer te laten ontwikkelen”, verklaarde Sven Jaecques, sportief adviseur van RAFC, woensdag op een persconferentie in Westmalle. “We gaan de jongeren die in ons project willen stappen, evalueren op onder meer technisch, mentaal en fysiek vlak om er zeker van te zijn dat we de juiste investering doen. Wij bieden immers een gratis kwaliteitsvolle opleiding aan. Het is ook de bedoeling de talenten voor minstens drie jaar aan Antwerp te binden.”

De Antwerp Diamonds zullen geïntegreerd worden of blijven in de jeugdelftallen van de club. “De band met Antwerp moet zo nauw mogelijk zijn, maar de nadruk ligt wel op de individuele evolutie van de spelers”, stelt Jaecques. “Wedstrijden spelen is dan uiteraard belangrijk, maar wanneer het in het belang van een speler is om eens een week geen wedstrijd te spelen en zich te focussen op trainen, zullen we voor dat laatste kiezen.” .