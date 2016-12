Slechte dag voor leider Nice, puntenverlies en rode kaart Balotelli

In de Franse Ligue 1 heeft leider OGC Nice een slechte zaak gedaan op woensdagavond. De Zuid-Franse ploeg geraakte op het veld van Bordeaux niet verder dan 0-0. Tot overmaat van ramp pakte Balotelli en Belhanda in de blessuretijd nog een rode kaart. De rest van de top-vier won wel en loopt punten in op Nice.

Nice beleefde een baalavond in het prachtige Stade Matmut Atlantique van Bordeaux. De leider in de Ligue 1 vond geen gaatje in de afweer van de thuispubliek en dat zorgde voor frustraties in de blessuretijd.

Mario Balotelli mais il s'en bah les couille de la ligue 1 mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr #FCGBOGCN pic.twitter.com/BKRssfGIgB — L'interiste (@soso1202) 21 december 2016

Mario Balotelli trapte na en kreeg een rode kaart. Vooraleer de douches op te zoeken schonk immer flamboyante Mario zijn truitje aan een fan. Voor Balotelli is het pas zijn eerste rode kaart van het seizoen. Even later pakte ook nog Younes Belhanda rood zodat Nice de match met negen spelers beëindigde.

Ondanks het gelijkspel blijft Nice wel leider in de Ligue 1. Het telt nog twee punten voorsprong op eerste achtervolger Monaco. De Monegasken wonnen thuis met 2-1 van Caen. Radamel Falcao scoorde het openingsdoelpunt voor de thuisploeg. Bij Caen, de voorlaatste in Frankrijk, stond Ivan Santini 90 minuten in de spits.

PSG komt op vijf punten van leider Nice na een vlotte 5-0-zege tegen Lorient. Het openingsdoelpunt kwam van Thomas Meunier, een goal van een ongeziene schoonheid (bekijk hier). Een owngoal van Touré (44.) en doelpunten van Silva (50.), Cavani (63.) en Lucas Moura (70.) resulteerden in een forfaitscore. PSG komt dankzij deze overwinning opnieuw wat dichter bij de top van het klassement .

