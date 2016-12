“Op dit moment – let wel: op dit moment – is de kampioen het best gewapend”

Met nog één speeldag voor de winterstop te gaan heeft de landskampioen de leidersplaats nog altijd vast. Wat ons betreft zal Michel Preud’homme en zijn spelersgroep het doel halen en als leider met de punthoedjes op het hoofd en confetti in het rond blazend het nieuwe jaar ingaan. Blauw-zwart haalde in de twintig competitiewedstrijden nog niet zijn beste niveau, maar prijkt wel bovenaan. Gisteren paarde het, op de vroege 1-0 na, tegen een matig Eupen defensieve efficiëntie aan een vrijwel maximaal offensief rendement. In hun kerstmatch van maandag mag Moeskroen geen obstakel vormen om met drie punten meer dan vorig jaar de winterstop in te gaan.

Op dit moment lijkt Club Brugge het best gewapend om zijn titel te prolongeren. Let wel: op dit moment. Want er komt natuurlijk een wintertransferperiode aan waarin Anderlecht niet anders kan dan wat ...