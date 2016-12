CLUBNIEUWS. Kortrijk legt coach het zwijgen op, WhatsApp geheim wapen van Anderlecht

Met AA Gent-Anderlecht staat er vandaag nog één wedstrijd op het programma op de 20e speeldag in de Jupiler Pro League. De Brusselaars rekenen daarvoor ondermeer op hun "geheime wapen" WhatsApp. Voor het eerst dit seizoen geen coachende ‘Technisch Directeur’ Karim Belhocine bij KV Kortrijk, maar wel Bart Van Lancker, de ‘officiële T1’ die achteraf ook de pers te woord stond. Daarmee lijkt de club te zwichten voor de druk van de Licentiecommissie. In de tribunes van Sclessin zat gisteren al een eerste versterking voor in januari. Het clubnieuws van de dag.

Vanhaezebrouck plaatst vraagtekens bij Neto, Coulibaly en Asare, maar selecteert ze wel

KAA GENT Ze hebben gisteren alle drie meegetraind, maar toch plaatst AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck een vraagteken bij sterkhouders Nana Asare, Renato Neto en Kalifa Coulibaly voor de match tegen Anderlecht. Wil hij niet in zijn kaarten laten kijken? “Ze hebben op het veld getraind, maar het is afwachten of ze reactie ondervinden. Daarom hebben we tweeëntwintig namen geselecteerd”, aldus Vanhaezebrouck. “In het beste geval zijn ze alle drie fit, in het slechtste geval niemand. Voor het overige heeft Matton wat hinder aan de aanhechting van de hamstring.”

Vanhaezebrouck relativeerde overigens ook de ongerustheid die hij na STVV uitte over het halen van Play-off 1. “Natuurlijk ben ik ervan overtuigd dat we Play-off 1 halen, alleen zeg ik soms zaken om iets teweeg te brengen.” (vdm)

KVK legt Belhocine dan toch het zwijgen op

KORTRIJK Voor het eerst dit seizoen geen coachende ‘Technisch Directeur’ Karim Belhocine bij KV Kortrijk, maar wel Bart Van Lancker, de ‘officiële T1’ die achteraf ook de pers te woord stond. Daarmee lijkt de club te zwichten voor de druk van de Licentiecommissie, die ook gevolgd werd door het Belgisch Arbitragecomité voor de Sport. Omdat Belhocine geen Pro Licence-diploma bezit, mag hij niet actief zijn als T1. De club verkoos nu dus het zekere voor het onzekere te nemen en legde Belhocine het zwijgen op, al zat hij wel op de bank.

“In opdracht van het bestuur? Dat weet ik niet. Karim en ik spraken vandaag af om de rollen eens om te keren. We werken continu goed samen”, aldus Van Lancker. Of er na de nul op vijftien moét gewonnen worden op Westerlo? “We willen altijd winnen en voor het eerst in weken zagen we voor rust weer het Kortrijk dat we willen zien.” (flu)

WhatsApp-groep zorgt ook bij Anderlecht voor hechtere sfeer



ANDERLECHT Een WhatsApp-groep met zowat alle spelers: twee jaar geleden was het één van de geheimen voor de titel van AA Gent. Dit seizoen hebben de jongens van Anderlecht ook zo’n groep opgericht en dat zorgt voor een hechtere sfeer.

“Het duurde even voor we elkaar vonden op het veld, maar ook naast het terrein ”, aldus Leander Dendoncker. “Er waren zoveel nieuwe jongens bij Anderlecht, maar tegenwoordig vormen we echt een goeie bende. De WhatsApp-groep tussen de spelers is daar een goed voorbeeld van. Dan sturen we grapjes of video’s naar elkaar. Vooral in de dagen voor de match, want na een wedstrijd is iedereen graag op zijn gemak. Of de sfeer daardoor anders is dan vorig jaar? Toch wel, maar onze kern is ook zo gewijzigd en nog jonger geworden, hé. We kunnen het echt goed vinden met elkaar en daardoor vecht iedereen ook voor iedereen op het veld.”



Bij AA Gent werd in 2015 de WhatsApp-groep gebruikt door onder meer Sels, Dejaegere, Depoitre en Neto, onder meer om weekschema’s door te sturen. WhatsApp geraakt nu echt overal ingeburgerd, want ook bij Zulte Waregem hebben ze er eentje. Een speler lijkt pas echt bij een voetbalclub te horen als hij ook deel uitmaakt van de WhatsApp-groep van de leidende figuren in de kleedkamer. (jug)



Mladenovic (25) al op Sclessin



STANDARD zal Filip Mladejevic zo goed als zeker tot het einde van het seizoen huren van het Duitse FC Keulen. De Serviër was gisteren niet opgenomen in de selectie van de Duitse eersteklasser in de match tegen Bayer Leverkusen. Hij zat in de tribunes van Sclessin om de match tegen Lokeren te bekijken en zijn huurtransfer af te ronden. Mladenovic (25) is een linksback, die Aleksandar Jankovic als bondscoach had bij de Servische beloften. Door de schorsing van Darwin Andrade en het niet voldoen van Corentin Fiore en Elderson, waren de Rouches op zoek naar een nieuwe linksachter.(bfa)

WESTERLO Uit de scans bleek dat KV Mechelen-spits Nicolas Verdier (foto) tegen Charleroi een kneuzing opliep aan de teen. Daardoor is het nog wat afwachten voor de match van maandag tegen Zulte Waregem, maar wellicht kan hij toch in actie komen. Osaguona is eventueel klaar om in te vallen. (thst)