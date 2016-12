Deze Belgen zijn stinkend rijk geworden met een ‘kakmachine’

Het bedrijf dat Wim Delvoye inspireerde tot het kunstwerkCloacaheeft een waarde van 16,5 miljoen euro. De waarde van de Gentse universitaire spin-off Prodigest werd onthuld door de website De Rijkste Belgen, op basis van een akte uit het Staatsblad.

De drie oprichters, onder wie de Gentse hoogleraar microbiologie Willy Verstraete, zijn op papier elk multimiljonair. Verstraetes belang wordt geraamd op 4,1 miljoen euro, dat van medevennoten Massimo Marzorati en Sam Possemiers op 6,2 miljoen euro elk. De waardebepaling was nodig omdat Prodigest wordt ingebracht in een nieuwe holding.

“De holding is een eerste stap op weg naar verdere uitbreiding”, zegt Possemiers. Prodigest heeft technologie ontwikkeld waarmee het menselijk spijsverteringsstelsel in een laboratorium kan worden nagebootst. De technologie wordt gebruikt door voedings- en farmabedrijven voor tests. Het model diende ook als basis voor het kunstwerk Cloaca of de ‘kakmachine’ waarmee Wim Delvoye internationaal furore maakte.