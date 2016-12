Relletje rond Vormer: “Wat hij zei, is onaanvaardbaar”

Het was een vreemd zicht, gisteravond tijdens de wedstrijd tussen Eupen en Club Brugge: Ruud Vormer was met twee goals de held bij blauw-zwart, maar had het toen hij twee minuten voor tijd eraf gehaald werd aan de stok met half Eupen. “Hij zei dingen die niet thuishoren op een voetbalveld. Het waren heel ernstige dingen”, vertelde Eupen-speler Siebe Blondelle aan Sporza. Volgens Club Brugge-trainer Michel Preud’homme werd de Nederlander geprovoceerd.

Blondelle is maar één van de Eupen-spelers waarmee Vormer het tijdens de verplaatsing naar de Kehrweg mee aan de stok kreeg. “Nee, hij is niet mijn vriend”, zei Bruggeling Blondelle over de speler van Club bij Sporza. “Ik weet niet hoe ik dit moet zeggen voor de camera, maar hij heeft dingen gezegd die niet thuishoren op een voetbalveld. Het waren heel ernstige dingen. Wat hij tegen onze spelers heeft gezegd, is onaanvaardbaar.”

Ondanks zijn twee doelpunten mocht Vormer het niet zelf komen uitleggen aan de pers, mogelijk om hem te beschermen tegen zichzelf. Trainer Preud’homme deed dat wel: “Na zijn gele kaart zijn ze bij Eupen niet gestopt met Ruud uit te dagen in de hoop hem een tweede geel aan te smeren.”