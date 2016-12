Kara: “Er waren momenten dat ik me uit schaamte thuis wilde opsluiten”

Kara staat er weer met Anderlecht. De Senegalees heeft naar eigen zeggen de nonchalante foutjes die hem vorig seizoen nog soms parten speelden uit zijn spel weten te bannen. “Er waren momenten dat ik mij uit schaamte thuis wilde opsluiten”, vertelt hij in Sport/Voetbalmagazine. Kara is ook openhartig over zijn relatie met de fans. “Zolang Badji uitgefloten wordt, kan ik niet doen alsof er niets aan de hand is.”

De centrale verdediger van Anderlecht staat er weer helemaal. Nochtans zag het er lang anders uit voor hem: afgelopen seizoen durfde hij zich hier en daar al eens op een schoonheidsfoutje te laten betrappen. “Ik heb vorig seizoen een zware tol betaald voor mijn overmoed, ik heb de ploeg zelfs punten gekost”, erkent Kara in Sport/Voetbalmagazine. “Ik heb die fouten erkend en er de volle verantwoordelijkheid voor genomen. Er waren momenten dat ik mij uit schaamte thuis wilde opsluiten. Het deed pijn te beseffen dat ik niets kon terugdoen voor Anderlecht, dat ettelijke miljoenen in mij had geïnvesteerd, noch voor de supporters die desnoods zouden sterven voor hun kleuren… Ik heb lessen getrokken uit vorig seizoen en dat zie je terug in mijn prestaties.”

Nochtans zat de stevige Senegalees de voorbije zomer ei zo na bij Swansea. De transfer sprong echter op het laatste moment af, waarop Kara volgens hemzelf “naar de uitgang geduwd werd bij Anderlecht”. “Sommige mensen binnen de club wilden mij liever kwijt. Op een dag werd mijn makelaar op Anderlecht ontboden met de vraag om voor mij een nieuwe club te zoeken. Dat kan je toch maar op één manier interpreteren?”

“Walg ervan dat fans sommigen viseren en anderen met rust laten”

Kara laat zich ook uit over zijn moeilijke relatie met de fans van Anderlecht. “Ik kan niet verdragen dat de supporters één bepaalde speler viseren en anderen met rust laten. Je hebt jongens die niets verkeerd kunnen doen en er zijn er die werkelijk niets goed kunnen doen. Waarom maken supporters zo’n onderscheid? Ik walg van dat soort onrecht en ik ben niet bang om dat aan te klagen.”

Kara en Badji zij aan zij op de fandag. Foto: Photo News

Hij heeft het met name over zijn landgenoot en vriend, Stéphane Badji, die door de fans geviseerd zou worden. “Ik ben verbaasd dat hij zo weinig krediet heeft bij de fans. Komt dat omdat hij geen Belg is? Omdat hij hier niet werd opgeleid? Of zit er iets anders achter? Hij verdient het alleszins niet om bij elke slechte pass uitgejouwd te worden. Die jongen loopt als een gek voor de ploeg en traint als een bezetene.”

“Je hebt het wellicht gemerkt: Badji en ik zijn na een match niet meer zo close met de supporters. Zolang Badji uitgefloten wordt, kan ik niet doen alsof er niets aan de hand is.”