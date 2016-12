'Robots doen niet meteen jobs sneuvelen'

Een industriële kmo gespecialiseerd in automatisering is geen usual suspect om te praten over het ethische aspect van robots aan de productielijn. Al vinden Karel Van Hoecke en Linda Van den Berghe van het Gaverse bedrijf Van Hoecke Automation het vanzelfsprekend om het erover te hebben: “Robots doen niet per se jobs sneuvelen, maar opleiding, bijscholen en wendbaarheid, zijn dé voorwaarden.”

Het familiebedrijf Van Hoecke Automation brak internationaal door als machinebouwer en mechanisch- en elektrisch studie- en ingenieursbureau. Klanten zijn wereldwijde multinationals maakindustrie en automotive in Europa, de VS, Zuid-Afrika, China, India en Rusland of innovatieve kmo’s zoals Niko in Sint-Niklaas. Ook voedingsindustrie is een belangrijke klant. “We leveren oplossingen voor pick & place, kitting en verpakking”, zegt Karel Van Hoecke.

“Mechanisch, elektrisch, pneumatisch, hydraulisch, software, elektrisch ontwerp en PL, we doen het allemaal zelf. We hebben ook een kleine assemblagewerkplaats. Wat we uitbesteden gaat naar lokale partners. Er zit véél knowhow in Vlaanderen. Hier kun je ook kennis opbouwen en delen. Jongere designers zijn vaak de voeling met de praktijk kwijt, weten niet hoe een freesmachine werkt. In een geïntegreerd bedrijf is dat minder van belang, maar voor ons natuurlijk wel.”

Appels in de mand

Omdat je hier als ontwerper prototypes ontwikkelt, is permanente opleiding van levensbelang. Robotica en visietechnologie zijn corebusiness hier, net als mechatronica. Linda Van den Berghe: “Wel werven we maar mondjesmaat aan omdat we zoveel tijd aan training willen besteden. Nu hebben we plaats voor een mechanisch en een elektrisch ontwerper en iemand voor het atelier. Maar de appels moeten in de mand passen.”

Als kleine kmo met onderzoek en ontwikkeling bezig zijn samen met universiteiten en hogescholen, ligt niet voor de hand. “Thesisstudenten werven we wel vaker aan”, zegt de bedrijfsleider. “We nemen deel aan research groups rond procesverbetering of productieorganisatie (QRM). Je moet weten waar je klant mee bezig is. Pre-engineering is ook belangrijk: meedenken en creatief zijn met de klant, conceptueel denken.”

>

>

>