Nieuwe voorzitter Chapecoense neemt Copa Sudamericana in ontvangst

De voorzitter van Chapecoense heeft woensdag de Copa Sudamericana in ontvangst genomen tijdens de loting voor de Copa Libertadores. Voor de loting werden de overleden spelers van de Braziliaanse club herdacht.

Chapecoense heeft de Copa Sudamericana postuum gekregen, nadat bijna het volledige team en de technische staf om het leven kwamen in een vliegtuigcrash op 28 november. Het team was onderweg naar Medellin om de finale van de Copa Sudamericana ste spelen, toen het vliegtuig neerstortte in Colombia. Atlético Nacional, de tegenstander in die finale, stelde voor om de Braziliaanse club de trofee te geven.

De nieuwe voorzitter Plinio David de Nes Filho nam de trofee in ontvangst. Hij bedankte alle aanwezigen en de voetbalwereld voor de steun die zijn team ontving. Daarna riep hij Daniel Jimenez, voorzitter van Atlético Nacional, op het podium om de trofee samen omhoog te heffen.

De voorzitter van Chapecoense geeft een sjaal aan Daniel Jimenez, voorzitter van Atlético Nacional Foto: EPA

Plinio David de Nes Filho ontvangt de Copa Sudamericana Foto: Photo News