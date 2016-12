Portugees team leider in klassement omdat niemand het tegen hen durft opnemen

Canelas 2010, een klein Portugees team, staat eerste in het klassement van de vierde klasse, op 14 punten van de tweede. Nochtans heeft Canelas 2010 slechts 2 matchen gespeeld dit seizoen. De laatste elf tegenstanders gaven forfait, geen enkel team durft het nog tegen hen opnemen.

Hoe is het mogelijk? De laatste elf tegenstanders van Canelas 2010 verkozen een boete van €750 en een nederlaag boven een voetbalmatch. Dat komt omdat Canelas 2010 een echt schrikbewind voert: de spelers voetballen fysiek erg agressief en gaan geen enkele vuile tackle uit de weg, zoals je kan zien in bovenstaand filmpje (Canelas 2010 speelt in het wit). Daarbovenop komt nog eens verbale agressie. Ook de harde kern van supporters, de Ultra’s, gaan geweld niet uit de weg.

Als de Portugese voetbalbond niets onderneemt, kan Canelas 2010 de Play-off spelen en zo in derde klasse belanden en spelen voor de Portugese beker. Scheidsrechters en de pilitie durven niets ondernemen, omdat ze vrezen voor een tegenactie van de Ultra’s, de gewelddadige supporters van het team.