Aanslag kerstmarkt: eerste verdachte krijgt politiebescherming

De Pakistaanse asielzoeker die korte tijd werd opgepakt, maar weer werd vrijgelaten na de aanslag op de Berlijnse kerstmarkt, krijgt bescherming van de Duitse politie. Dat maakte zijn familie bekend.

De 23-jarige Navid B. uit Pakistan was korte tijd na de aanslag opgepakt en door de politie verhoord. Een aanklager zei later dat er geen bewijs was tegen de twintiger, die werd vrijgelaten. Zijn familie in Pakistan en mede-asielzoekers in Berlijn en Frankfurt zeiden donderdag dat de politie hem bescherming geeft, uit schrik dat hij wordt aangevallen door groepen die tegen de islam of vluchtelingen zijn gekant.

“Hij stelt het wel en verkeert in goede gezondheid, maar is nog steeds bij de politie voor bescherming”, zei een familielid in Berlijn. Hun asielaanvraag wordt behandeld door de autoriteiten. Beiden verbleven in verschillende opvangplaatsen voor vluchtelingen in Berlijn.