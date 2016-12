Chelsea-trainer Conte: “Batshuayi als vervanger van Costa? Hij werkt goed, maar...”

Na zeventien wedstrijden geduldig toekijken lijkt het op Tweede Kerstdag aan Michy Batshuayi om in de spits te lopen bij Chelsea. Zijn grote concurrent en topschutter Diego Costa is immers geschorst. Trainer Antonio Conte weigerde echter te bevestigen dat ‘Batsman’ zal starten. “Michy werkt goed, maar we moeten geduld hebben met hem”, zei hij op een persconferentie.

Diego Costa liep in de uitwedstrijd bij Crystal Palace tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aan. De Braziliaanse Spanjaard is de hoofdreden waarom Rode Duivel Michy Batshuayi tot nu toe nog maar nauwelijks aan spelen toekwam bij Chelsea. Batshuayi viel al een paar keer in bij Chelsea, maar dat hij nu Costa geschorst is, ook vanaf het begin zijn kans zou krijgen, lijkt verre van zeker.

“Ik heb vier dagen om de situatie te bestuderen en de beste oplossing te vinden”, aldus Conte tegenover The Sun. “Er zijn verschillende oplossingen om Costa en (de eveneens geschorste, nvdr) Kante te vervangen. Om zonder twee belangrijke spelers voor de ploeg aan te treden kan een goede test voor ons zijn.”

“Michy werkt goed, maar we moeten geduld hebben met hem. Het is niet zo evident om hier te arriveren en meteen te spelen. Het is moeilijk voor een jonge speler om zich aan te passen aan de Engelse competitie. De volgende stap voor Michy is meer aan spelen toekomen. Maar makkelijk is dat niet.”