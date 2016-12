Bond vordert voorwaardelijke schorsing voor assistent Eupen na match tegen Club Brugge

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft donderdag een week voorwaardelijke schorsing en 400 euro boete minnelijke schikking gevorderd voor Manel “Xino” Exposito. De Spaanse assistent-trainer van KAS Eupen werd woensdagavond op de twintigste speeldag van de Jupiler Pro League de tribunes ingestuurd.

In de slotminuten van de met 1-4 verloren thuismatch tegen leider Club Brugge moest Exposito op aangeven van ref Bart Vertenten plaatsnemen in de tribunes van het Kehrwegstadion. De T2 van Eupen bleef volgens het scheidsrechtersrapport kritiek uiten op de wedstrijdleiding.

Allicht aanvaardt de club uit de Oostkantons deze lichte strafvordering. De voorwaardelijke schorsing van “Xino” gaat in dat geval in op 19 januari 2017 in en geldt tot en met 18 januari 2018.