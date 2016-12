Panasonic neemt producent Belgische identiteitskaarten over

De Japanse technologiegigant Panasonic neemt een meerderheidsbelang in het Brusselse Zetes, dat gespecialiseerd is in de identificatie van goederen en personen. Panasonic betaalt 149,6 miljoen euro voor een belang van 50,95 procent, zo meldt Zetes donderdag. Er volgt een verplicht overnamebod van 54,50 euro op alle overige aandelen.