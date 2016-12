Deze multimiljonair komt een duister geheim over zijn escorte te weten... en dan slaan zijn stoppen door

Tot 2015 was Peter Morgan (54) getrouwd met Helen. Maar de miljonair uit Zuid-Wales vond dat hij iets miste en verliet zijn vrouw voor Miss Symonds, een 25-jarige escorte. Hij kocht haar alles wat ze maar kon dromen, tot hij te horen kreeg dat ze hem wilde verlaten. Morgans stoppen sloegen door en hij vermoordde Symonds op gruwelijke wijze.

Morgan was een kind van rijke ouders: zijn vader runde een hightech landbouwbedrijf, compleet met zuivelinstallatie en kippenkwekerij. Daarnaast waren ze een eigenaar van een aannemersbedrijf met 120 werknemers. Tot zijn 34 werkte Morgan voor zijn vader.

Toen Peter Morgan 22 was, leerde hij Helen kennen. Samen kregen ze twee kinderen, Sarah en Emma. Helen startte haar eigen zaak, een bouwonderneming voor kippenkwekerijen, en alles ging de twee voor de wind. In 2005 verkocht het paar de zaak en begon het in vastgoed te investeren. Eén van hun eigendommen werd zo verhuurd voor bijna 5000 euro per week.

Betalen voor seks

Tot het Morgan in 2011 plots begon te dagen dat zijn leven eindig was. “Ik realiseerde mij opeens dat het leven niet eeuwig duurt”, legt hij zelf uit. Zijn seksleven was niet meer wat het geweest was en hij begon te dromen van een ander leven. Een echte aanleiding kwam er pas toen een vriend hem in een dansclub toonde hoe gemakkelijk het is om seks te kopen.

Een maand later probeerde hij voor het eerst een escorte uit en vanaf dan betaalde hij elke maand wel eens voor seks. Hij koos ook telkens een andere dame uit, als afwisseling. Tot hij in 2012 Miss Symonds leerde kennen. “Ik kan het moeilijk beschrijven, het leek gewoon te klikken. Het was de eerste keer dat ik dezelfde dame opnieuw koos.”

Morgan zag Symonds steeds vaker en dacht dat het wel moest lukken om daarbij zijn huwelijk staande te houden. Maar een jaar later, op Valentijn, kreeg zijn vrouw iets in de gaten. Ze ontdekte dat hij bloemen had gekocht voor iemand anders en confronteerde hem met die feiten, maar Morgan weigerde Miss Symonds op te geven.

12.000 euro per maand

In 2015 ging het echtpaar uiteen en begon Morgan Miss Symonds veel geld te betalen op voorwaarde dat ze geen andere mannen meer zou zien. Hij had er bijna 12.000 euro per maand voor over. De twee gingen ook samenwonen en alles verliep naar Morgans wens, tot hij na enkele ruzies en tegenslagen afluisterapparatuur in huis liet installeren. Even later hoorde hij haar zeggen tegen een vriend dat ze van plan was Morgan te verlaten. En tot zijn grote woede wou ze hem bovendien ook chanteren met pikant beeldmateriaal van de man.

Twee dagen nadat hij haar geheim te weten was gekomen, trok Morgan naar het huis en wurgde hij haar met een stuk touw. Na de moord legde hij haar lichaam in de koffer van zijn Porsche en reed hij ermee naar een bijgebouw van zijn vroegere woonst. Toen hij een dag later werd ondervraagd door de politie, gaf hij hen de sleutels van het gebouw met de woorden “ze is opgesloten in het bijhuis”.

Later vertelde hij dat hij Miss Symonds gewoon wat schrik wilde aanjagen. Hij is intussen voorgekomen voor een jury, die het er unaniem over eens was dat de moord wel gebeurde met voorbedachten rade.