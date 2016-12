Digitaal solliciteren is niet voor iedereen evident

Digitaal solliciteren is vandaag de dag de norm. Maar voor een groep werkzoekenden is dat niet voor de hand liggend, onder wie mensen met een migratieachtergrond. “Als ik alleen zoek, zit ik dikwijls vast”, zegt Elyas Mohammed die uit Afghanistan afkomstig is. Gelukkig is er voor hem Jobatelier Plus van VDAB in Antwerpen.

Een of twee keer per week brengt hij een bezoek aan het jobatelier om hem in zijn online zoektocht naar werk te laten begeleiden. “Dat is een grote hulp, want alleen zoeken is niet evident. Ook omdat ik niet altijd alles goed begrijp wat in de vacatures vermeld staat”, getuigt hij.

Jobatelier Plus is ontstaan vanuit de ervaringen van de Dienst Samenlevingsopbouw van de stad Antwerpen en VDAB dat heel wat kortgeschoolde, taalzwakke werkzoekenden met een migratieachtergrond worstelen met online vacatures te zoeken en te solliciteren. Velen van hen weten gewoonweg niet hoe eraan te beginnen. Jobatelier Plus helpt hen meer zelfredzaam te worden. Na een jaar warm lopen samen met Samenlevingsopbouw neemt VDAB vanaf 1 januari de dienstverlening volledig op zich.

Bemoedigende resultaten

“De resultaten zijn bemoedigend en motiveren om ermee door te gaan. Van de start midden november 2015 tot eind september dit jaar telden we 74 unieke deelnemers, van wie er intussen 32 voor langere of kortere periode werk vonden. Het merendeel (47) volgde alleen lager onderwijs of heeft geen kwalificatie. Het gaat vooral ook om oudere werkzoekenden. Van de 74 deelnemers waren er 34 tussen 41 en 50 jaar en 16 in de leeftijdscategorie 31-40 jaar”, vertelt Koen Rutten, teamleider van Werkwinkel Copernicus bij VDAB Antwerpen.

“Aan de andere kant is het zo dat 62 van hen uitkeringsgerechtigd zijn, wat betekent dat ze hier al wel eerder hebben gewerkt. Maar als ze dan zonder werk komen te zitten, komt de problematiek door het toenemende belang van het online-gebeuren vaak aan de oppervlakte.”

