Gokschandaal: Deschacht riskeert boete tussen 600 en 600.000 euro.

Na onderzoek van het gokdossier rond Olivier Deschacht wordt de Anderlechtspeler door het parket van Oost-Vlaanderen doorverwezen naar de Kansspelcommissie (KSC) voor een geldboete. Het parket heeft na een zeer grondig onderzoek aanwijzingen dat de profvoetballer wel degelijk gegokt heeft op wedstrijden van Anderlecht waarin hijzelf op het veld stond. De KSC kan geldboetes opleggen van 600 tot 600.000 euro.

Het parket van Oost-Vlaanderen meldt deze namiddag dat het onderzoek tegen profvoetballer Olivier Deschacht inzake mogelijke inbreuken op de Kansspelwet is afgerond.

“Op basis van alle elementen in het dossier is beslist om het dossier (...) over te maken aan de Kansspelcommissie (KSC), die over de mogelijkheid beschikt om de door het parket weerhouden inbreuken via een administratieve geldboete te sanctioneren.”

Het parket verwijst de voetballer dus niet door naar een strafrechter maar naar de KSC, die ook de sancties heeft bepaald (en in sommige gevallen nog moet bepalen) voor vier andere voetballers uit de Jupiler Pro League en een basketspeler.

Dat Deschacht niet voor een gewone strafrechtbank hoeft te verschijnen betekent niet dat het parket de inbreuken minder ernstig vindt. “De KSC heeft in deze dezelfde bevoegdheden van een strafrechter “, zegt parketwoordvoerder An Schoonjans. “De geldboetes die de KSC kan opleggen zijn ook gelijk aan die van de strafrechter: van 100 tot 100.000 euro, te vermenigvuldigen met de factor 6.”

Het parket wil niet uitweiden over welke precieze inbreuken het de speler ten laste legt. Volgens onze bronnen heeft het parket wel degelijk vastgesteld dat de speler zelf heeft gegokt op meer dan één wedstrijd van Anderlecht waarin hijzelf op het veld stond. Deschacht zelf heeft altijd volgehouden dat zijn broer Xavier met zijn account gokte.

Bewuste manipulatie?

In november lekte uit dat met het account van Olivier Deschacht o.m. geld is ingezet op verlies van Anderlecht in de thuiswedstrijd tegen Benfica Lissabon drie jaar geleden, waarin Deschacht zelf meespeelde. Het is niet duidelijk of hij de wedstrijd bewust manipuleerde.

. Het gaat om de Champions League-wedstrijd tegen Benfica Lissabon van 23 november 2013, waarbij Deschacht 56 minuten op het veld stond. Anderlecht verloor met 2-3, wat voor 200 euro inzet precies 800 euro winst zou opgeleverd hebben.

Om na te gaan of Deschacht de wedstrijd bewust manipuleerde, heeft een onderzoekscommissie van de Belgische voetbalbond de beelden in detail geanalyseerd. Het rapport velt finaal geen oordeel over eventuele bewuste manipulatie.

Die inschatting zal uiteindelijk Marc Rubens, procureur binnen het Belgisch bondsparket, moeten maken. Hij laat weten “de definitieve resultaten van het onderzoek af te wachten, maar ook de premies bij Anderlecht een relevant element in het verhaal te vinden.” Vrij vertaald: de procureur acht het weinig waarschijnlijk dat een speler van Anderlecht zijn integriteit op het spel zet voor een – naar de normen van een prof bij Anderlecht – beperkt bedrag van 800 euro.

Blijft uiteraard ook de vraag wie de gok plaatste. Olivier Deschacht liet eerder al weten dat hij de account creëerde in 2006, maar dat het na zijn vertrek uit het ouderlijke huis in 2008 vooral broer Xavier was die er gebruik van maakte. “Het is bewezen dat ik niet op verlieswedstrijden hebt gegokt”, liet Deschacht weten. “Ik wist tot twee maanden geleden zelfs niet dat er op die wedstrijd (Anderlecht-Benfica, red.) gegokt is geweest.”

Zelfs als de bondsprocureur straks oordeelt dat Deschacht zich niet schuldig maakte aan matchfixing – wat erg waarschijnlijk is – dan nog volgt voor Deschacht sowieso een sanctie, ook als zou blijken dat hij inderdaad niet gokte op verlieswedstrijden. Inzetten op eigen wedstrijden is in alle omstandigheden verboden binnen het bondsreglement . Het bondsparket moet zich buigen over de sportieve straf.