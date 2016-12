Christian Benteke krijgt nieuwe trainer bij Crystal Palace

Brussel - Crystal Palace heeft donderdag zijn trainer Alan Pardew ontslagen. Dat meldt de Premier League-club op zijn website. De 0-1 nederlaag van zaterdag tegen leider Chelsea deed de 55-jarige Londenaar de das om. Een vervanger is er nog niet.

Pardew kwam in december 2014 aan het roer te staan bij Crystal Palace en leidde de Londense club toen vanuit de degradatiezone nog naar een tiende plaats in de Premier League, het beste resultaat in de clubgeschiedenis. Afgelopen seizoen eindigden “The Eagels” op de vijftiende stek, maar bereikten ze wel de finale van de FA Cup. Met 15 punten uit 17 wedstrijden is Palace nu pas zeventiende en dat strookt niet met de ambities van de club, die zich afgelopen zomer met Christian Benteke, Andros Townsend en Steve Mandanda versterkte.

Pardew is een ex-speler Van Crystal Palace (1987-1991). Als trainer was hij ook al bij Reading (1999-2003), West Ham (2003-2006), Charlton (2006-2008), Southampton en Newcastle (2010-2014) aan de slag.