Best betaalde voetballer in Frankrijk verlengt contract bij PSG

Thiago Silva heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met twee jaar verlengd, tot juni 2020. Dat deelde de Franse kampioen donderdag mee. PSG nam Silva in juli 2012 over van AC Milaan. Sindsdien speelde hij 182 wedstrijden en werd hij kapitein van het elftal.

Ook voor zijn contractverlenging was Silva al de best betaalde voetballer in Frankrijk. Volgens L’Equipe verdient hij bruto 1,1 miljoen euro per maand.

Met “El Monstro” in de rangen verzamelde PSG elf trofeeën: vier landstitels (2013, 2014, 2015, 2016), twee bekers (2015, 2016), drie ligabekers (2014, 2015, 2016) en twee Super Cups (2013, 2015).

“Ik heb hier een geweldige club gevonden, waar ik helemaal tot bloei ben gekomen. Ik ben er ook trots op aanvoerder te zijn van dit team, dat in Frankrijk alles al gewonnen heeft, maar ook in de Champions League respect afdwingt”, reageerde Silva. “We hebben nog enkele dromen die we willen waarmaken en ik ben ervan overtuigd dat we daar ook in zullen slagen.”