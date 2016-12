Politie zoekt man met duivelsmasker die vrouwen verkracht

Ere / Saint-Maur / Tournai / Orcq / Esplechin / Froyennes / Froidmont / Willemeau / Ramegnies-Chin / Templeuve / Chercq / Blandain / Hertain / Lamain / Marquain / Gaurain-Ramecroix / Havinnes / Beclers / Thimougies / Barry / Maulde / Vaulx / Vezon -

Een jonge vrouw is woensdagmiddag het slachtoffer geworden van seksuele agressie in Quevechamps (Beloeil) in de provincie Henegouwen. Opmerkelijk is dat de man die de vrouw aanviel een duivelsmasker droeg in rood en zwart. Volgens het parket van Doornik is het niet voor het eerst dat de dader toesloeg, enkele dagen geleden viel hij al een andere vrouw aan.