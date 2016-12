Vader van terreurverdachte heeft een duidelijke boodschap voor zijn zoon

De familie van Anis Amri, de hoofdverdachte van de aanslag op de Berlijnse kerstmarkt, is in shock. “Als blijkt dat hij effectief betrokken was bij de aanslag op de kerstmarkt, verstoten we hem”, stelt zijn vader Mustapha in een emotionele reactie.

Zijn broer Walid treedt zijn vader bij: “Als hij schuldig is, verdient hij elke veroordeling. Wij verwerpen terrorisme. We hebben niks te maken met terrorisme.”

In zijn Tunesisch geboortedorp had Amri een arme maar volgens zijn familie geen slechte jeugd. Als puber ging het echter fout. Hij dronk alcohol en stal. Bidden deed hij trouwens ook niet, vertelden zijn ouders. “Hij was al een probleemkind toen hij hier nog woonde”, vertelde zijn vader. “Hij maakte zijn middelbaar niet af omdat we het niet konden betalen. Hij werkte dan maar op het land en deed allerlei klusjes voor straatventers. Als hij op stap ging met zijn vrienden, dronk hij. Hij kwam ook een paar keer in de cel terecht. Hij moest voor de rechter komen voor het bezit van drugs, geweld en overvallen.”

Mustapha en Nour, de ouders van Anis Amri. Foto: AFP

Het naar eigen zeggen probleemkind was een kleine crimineel, maar geen gewelddadige jihadi. Volgens de vader van Amri ging het helemaal fout in een Italiaanse gevangenis. “Mijn zoon radicaliseerde in Europa.”

Bootvluchteling

Vlak na de Arabische Lente in 2011 vertrok Amri als bootvluchteling richting Italië. Daar eindigde hij in de gevangenis voor geweld, brandstichting en diefstal. Het was daar, volgens de vader van Anris, dat hij in contact kwam met radicale groeperingen. Een jaar later verhuist hij naar Duitsland. Hij liegt er over zijn identiteit en doet zich voor als Syrische vluchteling.

Abdelkader gelooft niet dat zijn broer in staat is tot zulke gruwel. Foto: AFP

Facebook

Anris had geen contact meer met zijn vader. Zijn broers en zussen spraken nog wel met hem via Facebook, maar ook zij stellen dat hij uit de gevangenis kwam met “een totaal verschillende mentaliteit.”

“Ik kan niet geloven dat mijn broer zoiets kon doen", zei zijn zus Najoua. “Hij gaf nooit het gevoel dat er iets mis was. Via Facebook spraken we elkaar en hij was altijd vrolijk, altijd aan het lachen.” Op hun sympathie hoeft hij zeker niet te rekenen. Zijn broer Abdelkader was naar eigen zeggen “in shock” toen hij de foto van zijn broer zag verschijnen in de media. “Als hij schuldig is, moet hij boeten.”