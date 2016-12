Standard heeft nieuwe linksachter beet

Standard heeft een akkoord bereikt met FC Köln over Filip Mladejevic. In Luik ligt een contract van 4,5 seizoenen ligt klaar voor de Servische verdediger. Als de medische testen van donderdag en vrijdag positief zijn, zal de club de komst van Mladejevic snel kunnen officialiseren.

Filip Mladejevic zat gisteren al in de tribunes van Sclessin om de match tegen Lokeren te bekijken en zijn transfer af te ronden. De 25-jarige Serviër is een linksback, die Aleksandar Jankovic als bondscoach had bij de Servische beloften. Door de schorsing van Darwin Andrade en het niet voldoen van Corentin Fiore en Elderson, waren de Rouches op zoek naar een nieuwe linksachter. De Colombiaan Andrade werd door de FIFA voor vier maanden geschorst, omdat er onregelmatigheden werden vastgesteld bij zijn transfer van La Equidad naar het Hongaarse Ujpest in januari van 2014. .

Mladenovic streek in januari 2016 neer in Keulen, waar hij dit seizoen amper negen speelminuten verzamelde. Eerder verdedigde hij in Servië de kleuren van zijn jeugdclub Borac Cacak (2010-2011) en Rode Ster Belgrado (2011-2013). Na een periode zonder club, speelde hij zich opnieuw in de kijker bij het Wit-Russische BATE Borisov (2014-2016). Daar plukte FC Keulen hem bijna een jaar geleden weg. De 25-jarige Mladenovic verzamelde zes caps voor de Servische nationale ploeg.