Depoitre opmerkelijke toeschouwer bij AA Gent-Anderlecht

Opmerkelijke gast in de Ghelamco Arena: Laurent Depoitre kwam zijn ex-ploeg aanmoedigen, uitgerekend de dag nadat bekend raakte dat Anderlecht al probeerde om de spits binnen te halen.

In de week dat Laurent Depoitre zijn eerste competitietreffer voor Porto scoorde, raakte bekend dat de Brusselaars polsten om de spits terug naar België te halen.

“Het enige aanbod dat we tot nu toe kregen, was dat van Anderlecht voor Depoitre”, stelde Porto-voorzitter Pinto Da Costa . “Maar Laurent is nuttig bij ons.”

Navraag leerde dat ze daar bij Porto amper meer over weten. Als dat RSCA-voorstel er effectief is, moet het voor juni zijn want omdat Depoitre al officieel speelde voor AA Gent en Porto kan hij deze winter volgens de reglementen niet meer spelen voor een derde team. ­Alleen een terugkeer naar Gent kan eventueel. “Ik ben verwonderd over dat eventuele bod van ­Anderlecht”, zei vader Pierre Depoitre. “Laurent doet het seizoen sowieso uit bij Porto.”

Depoitre trok deze zomer naar Portugal, nadat hij bij AA Gent de gloriedagen meemaakte met de titel en een sterke Champions League-campagne.