VIDEO. Het moment van de aanslag in Berlijn

Een bestuurder heeft de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn gefilmd met zijn dashcam. Het Duitse Bild heeft de beelden verspreid. Opgelet de beelden kunnen schokkend zijn.

Op de beelden is te zien hoe een donkere vrachtwagen met hoge snelheid over de Hardenbergstrasse rijdt. Plots maakt de bestuurder, vermoedelijk Anis Amri, een ruk naar rechts en rijdt hij op de kerstmarkt in, vlakbij de populaire winkelstraat Kurfürstendamm in Berlijn.

De vrachtwagen kon zich meer dan 80 meter door de verschillende kraampjes boren. De ravage was enorm, de menselijke tol nog groter. 12 mensen stierven. 49 mensen werden na de aanslag naar het ziekenhuis gebracht, 25 onder hen worden momenteel nog verzorgd. Dat blijkt uit een balans van het Gezondheidsdepartement van de deelstaat Berlijn. De dodentol kan nog oplopen, want 14 slachtoffers zijn er zeer erg aan toe.

Intussen zijn een aantal dodelijke slachtoffers geïdentificeerd. Zes ervan hebben de Duitse nationaliteit, de andere is de Poolse vrachtwagenchauffeur die om het leven gebracht werd door de dader. Dat heeft Holger Münch, baas van de Duitse federale recherche, dinsdagmiddag gezegd op een persconferentie. De Italiaanse vrouw en een Israëlische vrouw, beiden vermist na de aanslag, werden ook geïdentificeerd.