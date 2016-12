AA Gent woedend na verloren topper tegen Anderlecht: “Alweer incompetente arbitrage"

De eerste helft tussen AA Gent en Anderlecht was 37 minuten om duimen en vingers van af te likken. Tot scheidsrechter Erik Lambrechts besloot om Gent-speler Anderson Esiti met een directe rode kaart uit te sluiten na een fout op Anderlecht-verdediger Nuytinck. Een onterecht verdict. Op dat moment stond het 1-1. AA Gent verloor uiteindelijk de topper met 2-3. Tijdens de rust en na de match haalde het bestuur van AA Gent erg hard uit naar de arbitrage.

Al tijdens de wedstrijd zat het spel flink op de wagen in de Ghelamco Arena. Meteen na de rode kaart voelden spelers, trainer Vanhaezebrouck en het publiek zich bestolen en kookten de potjes kookten over. Bij het rustsignaal kwam het aan de spelerstunnel tot héél wat duw- en trekwerk tussen de twee spelersgroepen. Vooral Nuytinck, die wat theater verkocht na het contact met Esiti , was de gebeten hond. Hij werd meteen na de rust ook vervangen. Vlak voor het einde van de match vloog Hein Vanhaezebrouck naar de tribune. De Gent-coach stuurde achteraf zijn kat naar de tv-camera's, maar het Gent-bestuur reageerde wel. En deed dat heftig.

<span itemprop="name" content="Reacties Louwagie en Balette na AA Gent - Anderlecht"></span> <span itemprop="description" content="Reacties Louwagie en Balette"></span> <span itemprop="duration" content="76"></span> <span itemprop="thumbnail" content="http://cfvod.kaltura.com/p/1467261/sp/146726100/thumbnail/entry_id/0_6jjlkubo/version/100002"></span> <span itemprop="width" content="568"></span> <span itemprop="height" content="350"></span>

Louwagie: “Onaanvaardbaar van de ref”

Tijdens de rust haalde Gent-manager Louwagie al een eerste keer hard uit naar de arbitrage. “Het is onaanvaardbaar dat de scheidsrechter een rode kaart geeft. We krijgen langs alle kanten berichten dat Nuytinck met voet vooruit zou gegaan zijn. Dit is héél spijtig want nu zal het voor ons een moeilijke wedstrijd worden. Ik was er van overtuigd dat we ons zouden herstellen van de gelijkmaker, maar nu zal dat niet makkelijk zijn. Als wij vandaag geen punten zouden halen, mag ref Lambrechts zeggen dat hij vandaag onvoldoende was.”

De Witte: "AA Gent al paar keer benadeeeld door incompetente arbitrage"

Voorzitter Ivan De Witte deed er achteraf nog een schepje bovenop. "Deze nederlaag is zeer zuur", aldus de Genste voorzitter. "AA Gent heeft een goede wedstrijd gespeeld met veel grinta en inzet. Anderlecht was in het begin even de betere maar nadien hebben we heel dominant gespeeld. We scoorden ook verdiend maar dan kwam er die ongelukkige fase waarbij de scheidsrechter heel duidelijk de mist in ging."

"Toch ben ik fier op de groep, in de kleedkamer hingen de kopjes naar beneden maar de trainer heeft een bemoedigende speech gehouden en ik heb gezegd dat ik fier was."

De Witte was echter hard voor scheidsrechter Lambrechts: "Het is heel spijtig dat zo'n mooie wedstrijd - een echte topaffiche - zo naar de vaantjes wordt gefloten. En het is niet de eerste keer. Ik denk aan scheidsrechter Boucaut tegen Club Brugge (geen penalty gekregen, red.) en onze goal in Eupen die duidelijk over de lijn was... AA Gent is al een paar keer benadeeld door incompetente arbitrage. Of we stappen gaan ondernemen? Nee, we gaan er eens rustig over nadenken maar we hebben al eens fel gereageerd na de match tegen Club Brugge en dat gaan we nu niet doen. We gaan wel een signaal sturen naar de scheidsrechterscommissie. Er is echt nood aan betere arbitrage."

Na 2 op 12 valt AA Gent uit de top zes. "Maar er is geen paniek, geen crisis. Zo'n wedstrijd is alleen maar bemoedigend, dit komt wel goed. De winterstop is echter welgekomen en tijdens de wintermercato kunnen we ons op enkele cruciale posities versterken. Nee, na wat ik gezien heb maak ik me niet te veel zorgen. Play-Off 1 is realistisch en eens je daar bent, dan is hogerop kijken ook realistisch. Dit was de beste wedstrijd van het jaar. Zo'n ploeg mag amibiëren om hogerop te kijken."

<span itemprop="name" content="Potjes koken over in AA Gent - Anderlecht"></span> <span itemprop="description" content="Opstootje aan de rust in Gent"></span> <span itemprop="duration" content="59"></span> <span itemprop="thumbnail" content="http://cfvod.kaltura.com/p/1467261/sp/146726100/thumbnail/entry_id/0_g9ue98k3/version/100011"></span> <span itemprop="width" content="568"></span> <span itemprop="height" content="350"></span>

Balette: “Alles is het resultaat van...”

Geen Hein Vanhaezebrouck voor de microfoon, aangezien die naar de tribune werd gestuurd. “Wat als? Wie kan daar een antwoord op geven”, reageerde assitent Peter balette. “Wat kan ik daar op zeggen? Alles is het resultaat van... Ze scoorden enkele mooie goals maar één fase was cruciaal. Dat moeten we niet onder stoelen of banken steken.”

“We slikten een vermijdbare treffer bij de 1-1. We kennen zijn kwaliteiten (van Teodorczyk, red.) maar het was ook een goede voorzet. Daarna kregen we het even moeilijk maar met tien tegen elf hebben we nog duidelijk laten zien met welke intenties we op het veld waren gekomen. We deden het goed, tot we in de fout gingen. We waren ontgoocheld, uiteraad, maar op de bank hadden we het idee om er alles aan te blijven doen, je weet ooit. Maar dan viel die wereldgoal en was het over en uit."

“De druk wordt groter, met goed voetbal alleen kom je er niet blijkbaar. We moeten nu blijven doordoen zoals we bezig zijn maar vermijdbare goals vermijden.”

Foket: “Helaas een aantal factoren niet in ons voordeel”

“Het was een heftige wedstrijd”, vatte Thomas Foket het samen. “Helaas niet alleen sportief. Dat is spijtig want we speelden super goed in de eerste helft. We hadden heel wat kansen maar ook pech dat de bal er niet in wou en dat we die ongelukkige goal pakten. Maar Teodorczyk is natuurlijk ook een sterke spits.”

“De uitsluiting heb ik niet gezien maar ik heb al gehoord dat het niet terecht was, dus ik heb wel een goed beeld van wat er gebeurd zou zijn als die kaart niet was gevallen. Zelfs met een mannetje minder bleven we goed voetballen en kansen creëren. We hebben er alles aan gedaan, helaas speelde een aantal factoren niet in ons voordeel. Dat is zuur.”

Foket speelde rechts in de driemansdefensie. “De coach heeft me niks gevraagd maar me gewoon daar gezet. Ik was wel een beetje zenuwachtiger maar had genoeg ervaring naast mij lopen om te helpen. Het was ook een keer tof...”

Boeckx: “Er staat ook iemand aan de kant die boe en ba doet”

Frank Boeckx hield Anderlecht met enkele knappe reddingen recht tegen zijn ex-club, al kwam hij goed weg toen hij uitschoof maar Simon op de lat mikte.

“Ik had wat ongeluk bij die uitschuiver, dat is nooit ingecalculeerd, maar ik had daarna wat geluk. Ik had wel mijn werk en het doet deugd hier te winnen. Het was voor mij een speciale wedstrijd want ik woon hier en mijn vrienden wonen hier. Of ik dit ooit had geacht toen ik bij Gent speelde? Ik ben er altijd in blijven geloven, anderen misschien niet maar ik weet wat ik moet doen en niet moet doen. Het deed alvast deugd dat de Gentse fans mijn naam scandeerden.”

Dat de gemoederen verhit raakten na de rode kaart, was Boeckx uiteraard niet ontgaan. “Maar er staat ook iemand aan de kant die boe en ba zegt, waardoor het publiek er zich achter schaart. Maar als ploeg hebben we daar goed op geantwoord.”

Weiler: “Uiteindeijk winnen we hier verdiend”

Anderlecht coach René Weiler was uiteraard een tevreden man na de eerste thuisnederlaag van AA Gent.

“We deden uiteraard een goede zaak, ik ben zeer tevreden met de drie punten na die 25 op 27 voor AA Gent in eigen huis. De rode kaart veranderde veel. We waren goed begonnen maar daarna hebben we afgezien: zij creëerden enkele kansen en verdienden de 1-0. Na die kaart veranderde dat en na rust profiteerden wij van een foutje bij hen. Nadien kregen we nog enkele kansen dus uiteindeijk winnen we hier verdiend. Al waren zij ook met tien een sterke ploeg.”

Toch had Anderlecht het niet makkelijk met een man meer. “Tien tegen elf is nooit gemakkelijk. We konden de bal moeilijk in de ploeg houden. Maar op het middenveld hebben we enkele jonge spelers lopen, dus kan ik dat nog accepteren. Zij hebben nu weer iets bijgeleerd.”

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News