Klikspaan "dreigt tenen te verliezen" in gevangenis

Brugge - Een twintigjarige Bruggeling wordt naar eigen zeggen bedreigd in de gevangenis. Volgens zijn advocaat werd zijn teen al bewerkt met een scheermes.

Met een scheermesje zijn ze al begonnen met het doorzagen van een van zijn tenen Kris Vincke

Het Openbaar Ministerie eist vijf jaar cel, waarvan vier effectief, voor Debran K. (25) en Aaron V.M. (20), de twee kopstukken van een Brugse jongerenbende. De zaak werd gisteren behandeld in de Brugse rechtbank, waar aan het licht kwam dat het bendelid dat hen aan de galg praatte, Dylan V. (20), bedreigd wordt in de gevangenis.

“Ze dreigen ermee zijn tenen af te snijden”, stelde Kris Vincke, de advocaat van V. “Dat dit geen loze woorden zijn heb ik met mijn eigen ogen kunnen vaststellen. Met een scheermesje zijn ze al begonnen met het doorzagen van een van zijn tenen.”

Fietsdiefstallen en carjackings

Op 25 maart trok Dylan V. naar de politie om een klacht voor afpersing in te dienen tegen Debran K. Die had hem naar eigen zeggen bont en blauw geslagen. Door de klacht van V. kwamen tal van andere feiten die gepleegd werden door Debran K. aan het licht. Samen met kompaan Aaron V.M. moet Debran K. zich nu verantwoorden voor een hele reeks fietsdiefstallen en inbraken.

In de zomer van 2014 gingen ze samen met Quincy T. (22) aan de haal met drie fietsen en een brommer. Ze pleegden ook een viertal inbraken, waarbij ze onder meer laptops en een quad buit maakten. Bij elf fietsdiefstallen in 2015 en 2016 zou Debran K. ook Peter D.W. (19) en Dylan V. betrokken hebben. Die laatste twee kregen in oktober al vier jaar effectieve celstraf voor hun betrokkenheid bij straatovervallen en twee brutale carjackings.

Bij een van de carjackings probeerde Newaf K., de broer van Debran, een meisje te wurgen in een Brugse garagebox. De toen nog minderjarige Newaf K. werd uit handen gegeven door de jeugdrechter en kreeg dinsdag vijf jaar cel.

Gisteren vroeg het Openbaar Ministerie vijftien maanden bijkomende celstraf voor Peter D.W. en Dylan V. Debran K. bekende enkel een feit van valsheid in geschrifte, maar vroeg de vrijspraak voor alle diefstallen en inbraken.

De rechter doet uitspraak op 26 januari.