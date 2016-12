Zulte Waregem zet zinnen op Olivier Deschacht

Olivier Deschacht (35) zat gisteren nog niet in de selectie tegen AA Gent, maar bij Anderlecht wordt er wel ­gewerkt aan een verzoening tussen trainer René Weiler en de verdediger. Al hoopt vooral Zulte Waregem dat die er niet komt, want zij zien in Deschacht een buitenkans om hun titelambities kracht bij te zetten.

Olivier Deschacht mocht afgelopen week weer een paar keer meetrainen met de A-kern van Anderlecht en moest maandag niet meedoen met de U21. Het waren de eerste signalen dat de breuk tussen hem en Weiler nog niet definitief is. Het RSCA-bestuur stuurt aan op een wiedergutmachung of minstens een respectvolle behandeling van de man die al 19 jaar bij paars-wit voetbalt.

Ja, Weiler suggereerde dat ­Deschacht het perslek was, maar de Anderlecht-directie ­erkent ook wel dat de speler zich eigenlijk altijd professioneel gedroeg. Achter de schermen hoopt men dan ook dat ­Deschacht zijn laatste halfjaar contract nog op een goeie manier kan uitdoen.

Want als dat niet lukt, zijn er kapers op de kust. Deze krant schreef al dat de Belgische (sub)toppers best alert waren in de zaak-Deschacht en Zulte Waregem bleef niet bij de pakken neerzitten. Francky Dury heeft met Derijck, Baudry en Marrone alleen rechtsvoetige centrale verdedigers. Brandon Mechele van Club Brugge was ook al even in beeld, maar de linksvoetige Deschacht past dus nog beter in Dury zijn profiel: ervaring, leepheid en doorzicht.

Essevee maakte van de RSCA-verdediger alvast een prioriteit omdat het straks kampioen willen spelen. Sowieso is het niet verboden om Deschacht te ­benaderen, omdat hij nog maar een half jaar contract heeft. Maar dan is er nog de transferprijs. Velen gaan ervan uit dat RSCA zijn ouderdomsdeken wel zal laten gaan als het niet tot een verzoening komt met Weiler, maar voor Essevee knelt daar net het schoentje. De relatie met Anderlecht is verzuurd na enkele erg moeilijke transferdossiers. Daarom is de verwachting dat paars-wit zich zeker niet erg meegaand zal opstellen.